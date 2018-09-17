Происшествия

48 минут назад

Липецкий пенсионер воровал яблоки в тамбовских садах

5 942
#кража
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Липецкий пенсионер воровал яблоки в тамбовских садах

Попался 63-летний мужчина с центнером фруктов

14 сентября по информации, полученной от участкового уполномоченного полиции о факте хищения из яблоневых садов, около полуночи на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Вскоре он был задержан и дал признательные показания в ходе опроса. Подозреваемым оказался 63-летний пенсионер, проживающий в Липецкой области. В садах у села Дубовое он свободным доступом похитил почти центнер яблок и пытался вывезти их на личном автомобиле.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит наказанием в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщили в УМВД по Тамбовской области.

Фото: kuban24.tv

5 942
#кража
1

Комментарии (5)

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Алексей- Сочи

12 минут назад
Делов то, заплати 80 000, и ехай себе дальше.
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1

31 минуту назад
Какой пенсионер. Ему ещё 2 года работать!
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Наше ПРАВОСУДИЕ)))

31 минуту назад
Дадут ему теперь лет 15 строгача . Аххх вот если бы он бюджетные денежьки скомуниздил и откатил бы млрд. то ему бы еще и звание какое нибудь обломилось)))))))
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Чубайс

34 минуты назад
посадить пожизненно вора и отобрать квартиру
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Вера Ивановна

38 минут назад
Теперь понятно, кто и чем торгует у перехода на рынке.
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