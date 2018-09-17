Липецкий пенсионер воровал яблоки в тамбовских садах

Попался 63-летний мужчина с центнером фруктов

14 сентября по информации, полученной от участкового уполномоченного полиции о факте хищения из яблоневых садов, около полуночи на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Вскоре он был задержан и дал признательные показания в ходе опроса. Подозреваемым оказался 63-летний пенсионер, проживающий в Липецкой области. В садах у села Дубовое он свободным доступом похитил почти центнер яблок и пытался вывезти их на личном автомобиле.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит наказанием в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщили в УМВД по Тамбовской области.

Фото: kuban24.tv