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54 минуты назад

В Минобороны рассказали о происхождении сбившей Боинг над Донбасом ракеты

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#Боинг над Донбассом
В Минобороны рассказали о происхождении сбившей Боинг над Донбасом ракеты

В Минобороны проинформировали о новых доказательствах в деле о сбитом над Донбассом малазийском Boeing MH17.

Сбившая малайзийский пассажирский самолет Boeing ракета была изготовлена в подмосковном городе Долгопрудном и поставлена на Украину в 1986 году в 223-й зенитно-ракетный полк, сообщил представитель Минобороны России на брифинге по деталям катастрофы Boeing 777 в Донецкой области.

После развала Советского Союза полк остался в распоряжении Киева и на территорию России не выводился, - передает Sputnik Узбекистан.

Для подтверждения своих слов Министерство обороны России рассекретило ряд ранее секретных документов о передаче вооружений и боеприпасов.

"Представленные документы и экспертные заключения значительно проясняют обстоятельства крушения Boeing рейса MH-17 в небе над Донбассом и являются неопровержимым доказательством того, что Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием. Более того, в нашем распоряжении имеется запись телефонных переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 году", - отметил представитель Минобороны России на брифинге.

Минобороны РФ продемонстрировало видео, которое опровергает ранее представленные доказательства перемещений российской зенитно-ракетной установки "Бук" по территории Украины.

Напомним, Boeing 777-200ER Малайзийских авиалиний был сбит 17 июля 2014 года над территорией Украины в районе Донецкой области. Созданная для расследования инцидента Объединенная следственная группа (JTC) обвинила в произошедшем Россию.

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#Боинг над Донбассом

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