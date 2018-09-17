Чеченский ансамбль «Вайнах» приедет в гости к липецким «Казакам России»

Ансамбль "Вайнах" выступит в гала-концерте международного фестиваля в Липецке

Государственный ансамбль танца "Вайнах" выступит в совместном гала-концерте мастеров народного творчества разных регионов страны и зарубежья, который пройдет в городе Липецк в рамках шестого Международного фестиваля «В гостях у «Казаков России». Здесь творческие коллективы регионов России, а также зарубежья представят лучшие образцы народного вокального и танцевального искусства.