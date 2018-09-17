Культура

56 минут назад

Чеченский ансамбль «Вайнах» приедет в гости к липецким «Казакам России»

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#казаки россии
Чеченский ансамбль «Вайнах» приедет в гости к липецким «Казакам России»

Ансамбль "Вайнах" выступит в гала-концерте международного фестиваля в Липецке

Государственный ансамбль танца "Вайнах"  выступит в совместном гала-концерте мастеров народного творчества разных регионов страны и зарубежья, который пройдет в городе Липецк в рамках шестого Международного фестиваля «В гостях у «Казаков России». Здесь творческие коллективы регионов России, а также зарубежья представят лучшие образцы народного вокального и танцевального искусства.

«Вайнах» представит здесь зрителю хореографические номера, ярко отражающие характер чеченского народа, его исконные традиции и обычаи, сообщает "Чечня сегодня".
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#казаки россии

Комментарии (2)

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Василий

28 минут назад
Всё хорошо , танцы у вайнахов хорошие. Коробит только " липецкие казаки". Откуда в Тамбовской губернии были казаки ?
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Вах

47 минут назад
Ждем взрыва преступности и избиения полицаев
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