Время героев уже наступило!

Человек-паук, Халк, Тор и другие супергерои готовы порадовать даже при походе в продуктовый магазин

Современный магазин - это уже не только место, куда мы ходим исключительно за покупками, а верный и надежный друг, который зовет в гости и старается порадовать чем-нибудь эдаким. Ритейлеры завлекают покупателей акциями, скидками и даже веселыми розыгрышами призов. По данным аналитического агентства «Ромир», больше половины покупателей - 62 процента хотели бы, чтобы поход в магазин становился праздником, давал бы возможность получить призы и подарки. Особенно радуются им дети.

У ребятишек и их родителей появилась отличная возможность стать счастливыми обладателями необычных подарков - разноцветных фигурок-ластиков с изображением известных супергероев.

Получить ластик с грозным Халком, неуловимым Человеком-пауком, скандинавским богом Тором и т.д. можно во всех магазинах «Пятёрочка». В период с 21 августа по 8 октября 2018 года торговая сеть поощряет своих покупателей и дарит им подарки – «Стирателей» в форме супергероев самого успешного брэнда компании «Disney» - MARVEL. Этого срока хватит, чтобы собрать свою коллекцию супергероев.







Получить подарок очень просто - в период проведения акции ластики выдают за каждые 555 рублей в чеке. Стать их обладателями можно будет также, приобретая товары партнеров акции или отдельно на кассе за 49 рублей.

Коллекция состоит из 16 фигурок супергероев во флоу-паке - их можно использовать как ластики и стирать что-либо с бумаги, как игрушку и, конечно, как предмет коллекционирования. В последнем случае пригодится специальный альбом, который также предлагается в рамках акции. А дополнением коллекции станет кружка с супергероем.

Стоит также отметить, что тематический контент предусмотрен и для пользователей сайта и мобильного приложения «Пятёрочки». Также под акцию разработан отдельный промосайт стиратели.рф с оригинальным тестом, специальными предложениями на партнерские товары и даже конкурсом, главным призом в котором станет поездка в Диснейленд для всей семьи.

Нечто подобное в «Пятёрочке» уже проходило в прошлом году, когда также покупателей одаривали ластиками в гиде фигурок героев популярного мультика «Тролли». Дети были в восторге! В этом году в торговой сети также проходила акция «Большой футбол», в рамках которой покупатели получали динамичные мячики фингер-боллы.

Сейчас в сети ожидают, что новая акция побьет все рекорды, ведь MARVEL выпускает популярные во всем мире фильмы, которые обожают не только дети, но и взрослые. В этом году компания порадовала зрителей аж четырьмя (!) кинопремьерами, три из которых стали самыми ожидаемыми релизами. Специальные исследования показали, что компания MARVEL очень хорошо известна и в нашей стране –с ее героями знакомы 75 % опрошенных взрослых и ребятишек.

- Один из сегментов аудитории торговой сети «Пятёрочка» очень схож с аудиторией MARVEL – это молодые, современные и активные люди, - комментируют в торговой сети, - Не секрет, что каждый второй очень любит и хочет получать подарки с символикой бренда.

В «Пятёрочке» шутят, что основной возрастной категорией любителей супергероев станут «дети от 3 до 30 лет». Но даже если вы немного переросли этот возраст, но любите фильмы и мультики про супергероев, то вам сейчас нужно чаще посещать «Пятёрочку» - там наступило героическое время, которое никак нельзя пропустить!

Организатор акции ООО «Агроторг»

Подробности о о правилах проведения, количестве призов , сроках, месте и порядке их получения на сайте стиратели.рф

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