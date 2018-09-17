Налоговая требует банкротства СУ-5

Ведомство направило заявление в суд.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области направила в Арбитражный суд региона документы с требованием старта процедуры банкротства компании ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Об этом сообщается на ресурсе электронного правосудия РФ.



Требования заявителя — банкротство строительной компании. Вместе с этим на данном этапе судопроизводства не уточняется объем просроченной задолженности по налогам, который стал причиной для запуска банкротства.



6 сентября о требовании признать СУ-5 банкротом в арбитраж заявил МУП «Зеленхоз». Ранее МУП «Зеленхоз» выиграл у «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» иск о взыскании оплаты за выполненные услуги на озеленение территории в Левобережном районе Липецка, но исполнительный лист 576 832 рубля до сих пор не оплачен. Это стало причиной обращения в арбитраж.



Стоит напомнить, что финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель Совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров этим летом заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».