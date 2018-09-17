Общество

43 минуты назад

Налоговая требует банкротства СУ-5

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#банкротство #СУ-5
Налоговая требует банкротства СУ-5

Ведомство направило заявление в суд.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области направила в Арбитражный суд региона документы с требованием старта процедуры банкротства компании ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Об этом сообщается на ресурсе электронного правосудия РФ.

Требования заявителя — банкротство строительной компании. Вместе с этим на данном этапе судопроизводства не уточняется объем просроченной задолженности по налогам, который стал причиной для запуска банкротства.

6 сентября о требовании признать СУ-5 банкротом в арбитраж заявил МУП «Зеленхоз». Ранее МУП «Зеленхоз» выиграл у «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» иск о взыскании оплаты за выполненные услуги на озеленение территории в Левобережном районе Липецка, но исполнительный лист 576 832 рубля до сих пор не оплачен. Это стало причиной обращения в арбитраж.

Стоит напомнить, что финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель Совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров этим летом заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».
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#банкротство #СУ-5

Комментарии (1)

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Дед

6 минут назад
пока Захаров был в силе и здравии, все к нему с просьбами...а теперь, как стая...
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