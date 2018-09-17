Погода в Липецке

сегодня, 12:51

В Липецкую область возвращается лето

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В Липецкую область возвращается лето

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется на северо-восточной периферии антициклона — ожидается преимущественно без осадков. Температурный фон будет расти с каждым днем. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-18 градусов тепла, что на 2-7 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек., местами до 15 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем температура составит от 17 до 22 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +5 до +7 градусов, днем от 19 до 21 градусов тепла. 

18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.

 

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