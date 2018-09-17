Общество

сегодня, 17:46

В Липецке за 200 000 рублей продают библию

6 587
#торговля #книга

Ценность книги не в драгоценном переплете, а в дате издания.

Липчанка Ольга через сайт объявлений решила разбогатеть на 200 000 рублей. Женщина в эту сумму оценила библия на немецком языке. Ценность издания авторства Мартина Лютера не в уникальных украшениях, а в дате выхода в свет. Книга датируется 1736 годом. Автор объявления утверждает, что издание в очень хорошем состоянии.

Библия Мартина Лютера, которую он с помощью своих соратников перевел на немецкий язык — знаковое издание. Оно стало ключевым в Реформации в Германии. Новый завет Лютер перевёл в период с декабря 1521 по март 1522 года в Вартбургском замке. Перевод Лютера стал основой немецкого литературного языка. Автор дал не дословный перевод, а свободное поэтическое воспроизведение библии на немецком языке.
6 587
#торговля #книга

Комментарии (6)

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и что?

12 минут назад
Библия собрана из разных источников, если кратко - сборная солянка, поэтому там и куча косяков. Ветхий Завет для евреев (там открыто пишут что они гермафродиты - сами себя рожают...) а Новый Завет - это уже сказки для рабов на территории освобождающейся для ледника. Ну что вы такие непонятливые...Носите цак и делайте ку перед ними...
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Мотя

44 минуты назад
Забери объявление назад. А то пришпандорят за антиквариат. Можно заработать деньги другим способом. Да и опасно продавать
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видели и слышали

50 минут назад
контингент в немецкой церкви за Парком Победы которая. вот где все не так просто...
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иван 77

53 минуты назад
цена копейки,жадная овца,слышала звон а где он ,,,,
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Старец Миллонов

сегодня, 18:21
Каковъ попъ- таков- i приходъ
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Ммммм

сегодня, 17:49
Антиквариатом приторговывают ???? А разве так можно?
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