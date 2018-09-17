В Липецке за 200 000 рублей продают библию

Ценность книги не в драгоценном переплете, а в дате издания.

Липчанка Ольга через сайт объявлений решила разбогатеть на 200 000 рублей. Женщина в эту сумму оценила библия на немецком языке. Ценность издания авторства Мартина Лютера не в уникальных украшениях, а в дате выхода в свет. Книга датируется 1736 годом. Автор объявления утверждает, что издание в очень хорошем состоянии.



Библия Мартина Лютера, которую он с помощью своих соратников перевел на немецкий язык — знаковое издание. Оно стало ключевым в Реформации в Германии. Новый завет Лютер перевёл в период с декабря 1521 по март 1522 года в Вартбургском замке. Перевод Лютера стал основой немецкого литературного языка. Автор дал не дословный перевод, а свободное поэтическое воспроизведение библии на немецком языке.