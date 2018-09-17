«Велоночь-2018» в Липецке пройдет по новому маршруту

В предстоящую субботу 22 сентября в Липецке пройдет массовый велопробег «Велоночь - 2018». Ночной велопарад – не только для спортсменов, но и для всех любителей спорта и движения. Участники мероприятия соберутся вместе, чтобы проехаться по ночному Липецку.

Организаторами выступает департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка и руководитель проектов по проведению велопарадов в городе Липецке Маргарита Арчакова.

Ночные велопробеги проходят в городе Липецке ежегодно, однако в этом году для участников подготовлен новый маршрут. Точкой старта объявлена площадь перед спортивным комплексом «Звездный». Ровно в 21.00. участники велопробега отсюда отправятся по маршруту: ул. Космонавтов - площадь Космонавтов - ул. Яна Берзина - ул. Водопьянова - кольцевая Площадь - проспект Победы - площадь Победы - ул. Валентины Терешковой - СК «Звездный». Преодолев путь протяженностью около 9 километров, они вернутся к месту старта.

По сложившейся традиции, будут разыграны подарки от организаторов. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо будет зарегистрироваться и получить уникальный велосипедный номер. Зарегистрироваться можно заранее, а также в день велопарада на старте с 19:30.

Обязательным условием участия в велопробеге является наличие велосипеда (или роликов), надёжной защиты и вело фонарей.

Узнать подробности можно в официальной группе https://vk.com/velovelonight.

Мероприятие «Велоночь» призвано пропагандировать велоспорт и безопасность дорожного движения велосипедистов. Дата проведения выбрана не случайно, как известно 22 сентября – Всемирный день без автомобиля, сообщает пресс-служба администрации Липецка.