В результате абортов в Липецкой области в прошлом году не родились 5896 детей

Памяти этих не родившихся детей в Чаплыгине провели акцию.

14 сентября 2018 года стартовала всероссийская акция «Они могли бы пойти в школу». Ее организуют и проводят участники общероссийского общественного движения «За жизнь». Цель данного мероприятия: наглядно показать страшную картину детоубийства в России — сколько первых классов не досчитались в школах. Дать людям возможность задуматься над страшной статистикой абортов и изменить своё отношение к вопросу беременности и родов – дарить детям жизнь, сообщает елецкая епархия."Более сорока городов по всей России присоединились к акции, в том числе и город Чаплыгин Липецкой области. Акция «Они могли бы пойти в школу» была организована и проводилась на базе ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». Ровно в 12 часов стихла музыка, прозвенел звонок и началось мероприятие.Координатор ЦЗМ «Колыбель» Гонтюрева Екатерина Михайловна поприветствовала преподавателей колледжа, студентов и всех присутствующих гостей. «Здесь, перед нами стоит 30 пар детской обуви. Обувь есть, а детей нет! Эти 30 мальчишек и девчонок пошли бы в этом году в первый класс. Но они были погублены в результате молчаливого согласия родителей 7 лет назад в Чаплыгине. 30 пар детской обуви, это как 30 могил неродившихся детей.В 2017 году по Липецкой области было убито 5896 малышей, это 196 первых классов недосчитаются наши школы через 7 лет. Это страшная картина. Проблема абортов – это трагедия! Так не должно быть! Добропорядочные граждане должны видеть, сколько детей с их молчаливого согласия 1 сентября не смогли пойти в школу». — прозвучали слова организатора. Была объявлена минута молчания в память о загубленных детях.Перед участниками акции выступили: представитель ГУЗ «Чаплыгинская районная больница» акушер-гинеколог Щемелинина Елена Владимировна, начальник отдела ЗАГСа Уткина Екатерина Сергеевна, заместитель директора ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» Аносова Зинаида Владимировна, настоятель Михайло-Архангельского храма с. Новополянье, руководитель ЦЗМ «Колыбель» иерей Алексей Гросман.Студенты колледжа принимали активное участие в проведении мероприятия. Трогательно было прочитано стихотворение «Меня тревожит давний сон» студенткой Анной Ивановой.Завершилась акция исполнением песни « Мы дети твои, Россия» и запуском воздушных шаров в небо. Данная акция имела просветительско-благотворительный характер. Та обувь, которая была выставлена, была роздана нуждающимся семьям"

Фото: el-eparhy.ru