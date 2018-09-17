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В результате абортов в Липецкой области в прошлом году не родились 5896 детей

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#аборт #
В результате абортов в Липецкой области в прошлом году не родились 5896 детей

Памяти этих не родившихся детей в Чаплыгине провели акцию.

14 сентября 2018 года  стартовала всероссийская акция «Они могли бы пойти в школу». Ее организуют и проводят участники общероссийского  общественного движения «За жизнь». Цель данного мероприятия: наглядно показать  страшную картину детоубийства  в России —  сколько первых  классов  не досчитались в школах. Дать людям возможность задуматься над страшной статистикой абортов и изменить своё отношение к вопросу  беременности и родов – дарить детям жизнь, сообщает елецкая епархия.

"Более сорока городов по всей России присоединились к акции, в том числе и город Чаплыгин Липецкой области. Акция «Они могли бы пойти в школу» была организована и проводилась на базе  ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». Ровно в 12 часов стихла музыка, прозвенел звонок и началось мероприятие.

Координатор ЦЗМ «Колыбель»  Гонтюрева  Екатерина Михайловна поприветствовала преподавателей колледжа, студентов и всех присутствующих гостей. «Здесь, перед нами стоит 30 пар  детской обуви. Обувь есть, а детей нет! Эти 30 мальчишек и девчонок пошли бы в этом году в первый класс. Но они были погублены в результате молчаливого согласия родителей 7 лет назад в Чаплыгине. 30 пар детской обуви, это как 30 могил неродившихся детей.

 В 2017 году по Липецкой области было убито 5896 малышей, это 196 первых классов недосчитаются наши школы через 7 лет. Это страшная картина. Проблема абортов – это трагедия!  Так не должно быть! Добропорядочные граждане должны видеть, сколько детей с их молчаливого согласия 1 сентября не смогли пойти в школу». — прозвучали слова организатора.  Была объявлена минута молчания в память о загубленных детях.

Перед участниками акции выступили: представитель  ГУЗ «Чаплыгинская районная больница» акушер-гинеколог Щемелинина Елена Владимировна, начальник отдела ЗАГСа  Уткина Екатерина Сергеевна, заместитель директора ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» Аносова Зинаида Владимировна, настоятель Михайло-Архангельского храма с. Новополянье, руководитель ЦЗМ «Колыбель» иерей Алексей Гросман.  

Студенты колледжа принимали активное участие в проведении мероприятия. Трогательно было прочитано стихотворение «Меня тревожит давний сон» студенткой Анной Ивановой.

Завершилась акция исполнением песни « Мы дети твои, Россия» и запуском воздушных шаров в небо. Данная акция имела просветительско-благотворительный характер. Та обувь, которая была выставлена, была роздана нуждающимся семьям"

Фото: el-eparhy.ru

35 758
#аборт #

Комментарии (35)

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Animal planet

7 минут назад
Добрый леопольд,а чем тебя однополые браки не угодили,лучше пусть ребенка такая пара усыновит,где ребенок будет расти в любви,чем он растет в семье наркоманов и алкашей.
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Катя

12 минут назад
Ну мне ещё будете к о то указывать как распоряжаться своей жизнью и жизнью моего ребенка,да??? Не хочу и не рожаю. Нет у меня желания создавать скотный двор и табор. Качество важнее,чем количество. Я хочу чтобы мой ребёнок был счастлив,и заниматься им,не деланьем нищеты для страны! Без меня,как говорится, большевикам обойдутся.
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???

17 минут назад
А сколько не родилось из-за отсутствия нормальных жилищных условий не подсчитали? Из-за отсутствия достойной з/пл, школьных и детсадовских поборов и т.д. т.д.
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Есть ещё умные женщины

22 минуты назад
Значит. Не все самки-рожалки. Зато рождённые ими , нормальные дети, скажут огромное спасибо за нормальную жизнь.
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Добрый леопольд

22 минуты назад
Елена, так заграницей и однополые браки разрешены, так что это нормально что ли? А вы видно в жизни ещё "лиха не видели" и забыли пословицу - от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Дай Бог, чтоб не пришлось никогда просить помощи, в которой вы сейчас не нуждаетесь. Жизнь она длинная, поживём увидим. Только тогда не забудьте свои слова.
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140 стран

29 минут назад
СПАСИБО ШОйГУ!!!
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СЛАВА!Слава!слава!!!

31 минуту назад
ШоЙгу научил помогАть аж 140 странам!!!
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+++105000

31 минуту назад
Просто Липецк, +1005000
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Кубышкина

32 минуты назад
Animal planet., А власти нужна дебильная нищета. Их можно иметь как хочешь. Вот маргиналы и плодятся. И думают что они ,что так и надо.
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Елена

34 минуты назад
Добрый леопольд, вот твои родители ,тебя явно грамоте не учили. Что за менталитет нищего? Помогали, делились.. В нормальных странах никто не нуждается в помощи! Все живут в достатке * и помощь соседей уж точно не нужна! Для этого есть хорошие работающие служба. А тут все каменный век-горбушкой делиться! Да не надо нормальному человеку эту делёжку! Нормальный человек без помощи хочет обходиться, сам быть НЕ нуждающимся.
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