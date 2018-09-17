Общество
сегодня, 11:59
Липецк выйдет со всей Россией
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Акция состоится 29 сентября.
Олимпийский Совет Липецкой области и региональное управление физической культуры и спорта 29 сентября ждут всех желающих на акцию — Всероссийский день ходьбы. Старт шествия запланирован на 11 утра в парке «Быханов сад».
Волна здорового образа жизни - Всероссийский день ходьбы — прокатится по стране 29 – 30 сентября. Россия присоединилась к большому спортивному празднику в 2015 году. Тогда Всероссийский день ходьбы, организованный Олимпийским комитетом России, стартовал в Петропавловске-Камчатском, а дальше, посредством телемоста, «эстафетная палочка» передавалась по городам и регионам. Таким образом, мероприятие прошло в 11 городах в 11 часовых поясах. В прошлом году совместно пошагать вышли уже четверть миллиона человек из 60 регионов России.
Для участия в акции нужно пройти регистрацию. Все участники получат на электронную почту стартовый номер и диплом Всероссийского дня ходьбы – 2018.
Волна здорового образа жизни - Всероссийский день ходьбы — прокатится по стране 29 – 30 сентября. Россия присоединилась к большому спортивному празднику в 2015 году. Тогда Всероссийский день ходьбы, организованный Олимпийским комитетом России, стартовал в Петропавловске-Камчатском, а дальше, посредством телемоста, «эстафетная палочка» передавалась по городам и регионам. Таким образом, мероприятие прошло в 11 городах в 11 часовых поясах. В прошлом году совместно пошагать вышли уже четверть миллиона человек из 60 регионов России.
Для участия в акции нужно пройти регистрацию. Все участники получат на электронную почту стартовый номер и диплом Всероссийского дня ходьбы – 2018.
530