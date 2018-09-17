В Липецке пройдут Дни немецкой культуры

Детям устроят конкурс рисунков и интеллектуальный турнир.

В Липецке начинаются Дни немецкой культуры, посвящённые побратимским отношениям с городом Котбусом. Как сообщает департамент образования администрации Липецка, в городских детсадах в рамках Дней немецкой культуры объявлен конкурс рисунков на тему «Путешествие по сказкам братьев Гримм». Работы, занявшие первые места в ходе первого тура, будут размещены на официальных сайтах детсадов. Жюри определит победителей и призеров конкурса в конце сентября – начале октября 2018 года.



Вместе с этим ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков Липецкой области объявила о проведении фестиваля немецкого языка «Mit Deutsch kannst du mehr!». Каждой липецкой школе предлагают создать команду из пяти человек. Объединения школьников представят визитки на тему «Почему я изучаю немецкий язык?» и сыграют в «Свою игру» по страноведению Германии. Фестиваль состоится на базе школы №47 15 октября.