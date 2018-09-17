Общество

сегодня, 11:46

В Липецке пройдут Дни немецкой культуры

4 783
#культура #образование
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В Липецке пройдут Дни немецкой культуры

Детям устроят конкурс рисунков и интеллектуальный турнир.

В Липецке начинаются Дни немецкой культуры, посвящённые побратимским отношениям с городом Котбусом. Как сообщает департамент образования администрации Липецка, в городских детсадах в рамках Дней немецкой культуры объявлен конкурс рисунков на тему «Путешествие по сказкам братьев Гримм». Работы, занявшие первые места в ходе первого тура, будут размещены на официальных сайтах детсадов. Жюри определит победителей и призеров конкурса в конце сентября – начале октября 2018 года.

Вместе с этим ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков Липецкой области объявила о проведении фестиваля немецкого языка «Mit Deutsch kannst du mehr!». Каждой липецкой школе предлагают создать команду из пяти человек. Объединения школьников представят визитки на тему «Почему я изучаю немецкий язык?» и сыграют в «Свою игру» по страноведению Германии. Фестиваль состоится на базе школы №47 15 октября.
4 783
#культура #образование
2

Комментарии (4)

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Зачем?

29 минут назад
Гейне и Гете дебилам на понять. Зачем бисер свиньям?
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Фюреровец

55 минут назад
Хайль Гитлер!
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Мотя

сегодня, 12:55
Их культура- 2 войны на территории России. Десятки миллионов убитых и замученных. Чему у * - Вагнеру, который любил слушать Хитлер?
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а смысл?

сегодня, 12:29
если даже выпускники инЯза не могут говорит на буржуйских языках без практики? гораздо актуальнее тогда уж Дни Армянской культуры - т.к. живя в центре РФ нужно понимать язык бордюроукладчиков и продавцов шаурмы. а французский/немецкий нафик не нужны давно никому
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