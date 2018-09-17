Четыре человека погибли на дорогах Липецкой области за выходные

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 3348 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 17, неиспользование ремней безопасности – 201, превышение скорости – 2471, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 64.

14 сентября в Липецком районе в 8.30 на автодороге Частая Дубрава – примыкание к автодороге Орел – Тамбов 46-летний водитель «Вольво» допустил наезд на пешехода, личность которого устанавливается. От полученных травм он скончался.

В тот же день в Добринском районе в 10.20 на автодороге Грязи – Добринка столкнулись «Лада-Ларгус» под управлением 29-летнего водителя и ВАЗ-2107 под управлением 43-летнего мужчины. В результате оба водителя с травмами госпитализированы.

15 сентября в Грязинском районе в 20.40 на автодороге Орел – Тамбов 28-летний водитель «Мицубиси» допустил наезд на 42-летнего мужчину, который получил смертельную травму.

В тот же день в Лебедянском районе в 19.20 на автодороге Красное – Теплое 21-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате два его пассажира получили травмы.

16 сентября в Хлевенском районе в 0.20 на автодороге «Дон» 37-летний водитель «Мерседеса» столкнулся с движущимся впереди ВАЗ-21099. От полученных травм водитель «девяносто девятой» погиб на месте, пять пассажиров «Мерседеса» с различными травмами были доставлены в больницу.

В тот же день в Добровском районе в 6.05 на автодороге Липецк – Борисовка 24-летняя девушка, управляя «Ладой-Калиной», не справилась с управлением, съехала с дороги и допустила наезд на препятствие. С травмами она была госпитализирована.

Тогда же в Грязинском районе в 4.50 на автодороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов произошло столкновение «Форда» под управлением 60-летнего водителя и «Фиата» под управлением 39-летнего мужчины. В результате водитель «Форда» получил смертельную травму, второй водитель и 60-летняя пассажирка «Фиата» с травмами госпитализированы, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.