Происшествия

30 минут назад

Липчанин обокрал близких родственников, украв и дедовы награды

2 183
#кража
Липчанин обокрал близких родственников, украв и дедовы награды

Отделом дознания ОП № 3 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по факту сбыта государственных наград в отношении неработающего 30-летнего жителя областного центра.

О данном факте сотрудникам полиции стало известно в процессе расследования квартирной кражи. Подозреваемый в июле 2018 года совершил хищение бытовой техники и другого имущества из квартиры своих родственников. При проведении следственных действий и оперативных мероприятий выяснилось, что в числе похищенного имелись четыре государственные награды СССР, принадлежавшие умершему деду подозреваемого. Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны  II степени, медали «За отвагу» и «За освобождение Праги» подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сотрудниками полиции похищенные награды изъяты и будут возвращены родственникам.

В настоящее время в отношении липчанина в ОП № 3 УМВД России по г. Липецку  расследуются два уголовных дела, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Организован комплекс мероприятий, направленных на исследование всех обстоятельств, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

2 183
#кража

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

я думаю

3 минуты назад
ттт прав,ломбард не имел право брать награды,а внук по нашим законам не имеет право награды продавать,хотя имеет право хранить их у себя.а между родственниками часто вознакают распри из за имущества-не поделили...тут с ламбардом а не с внуком надо разбираться
ответить

ттт

12 минут назад
а ломбарду ничего не будет? как бы «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград» или они "родственника" и сдали? пишите уже статьи по нормальному
ответить

Еще в рубрике

Более полумиллиона штрафов заплатят нарушители трудового законодательства
#гострудинспекция
Более полумиллиона штрафов заплатят нарушители трудового законодательства

14 минут назад

Происшествия
Четыре человека погибли на дорогах Липецкой области за выходные
#дтп
Четыре человека погибли на дорогах Липецкой области за выходные

24 минуты назад

Происшествия
В Липецке предотвратили попытку суицида
#суицид
11
В Липецке предотвратили попытку суицида

сегодня, 10:06

Происшествия
На глазах липецких рыбаков утонул мужчина
#Утопление
3
На глазах липецких рыбаков утонул мужчина

сегодня, 09:30

Происшествия
На Липецк выпала месячная норма осадков
#ливень
10
На Липецк выпала месячная норма осадков

сегодня, 09:09

Происшествия
Липчанин похитил деньги из сейфа
#кража
1
Липчанин похитил деньги из сейфа

сегодня, 09:00

Происшествия