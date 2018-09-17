Липчанин обокрал близких родственников, украв и дедовы награды

Отделом дознания ОП № 3 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по факту сбыта государственных наград в отношении неработающего 30-летнего жителя областного центра.

О данном факте сотрудникам полиции стало известно в процессе расследования квартирной кражи. Подозреваемый в июле 2018 года совершил хищение бытовой техники и другого имущества из квартиры своих родственников. При проведении следственных действий и оперативных мероприятий выяснилось, что в числе похищенного имелись четыре государственные награды СССР, принадлежавшие умершему деду подозреваемого. Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За освобождение Праги» подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сотрудниками полиции похищенные награды изъяты и будут возвращены родственникам.

В настоящее время в отношении липчанина в ОП № 3 УМВД России по г. Липецку расследуются два уголовных дела, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Организован комплекс мероприятий, направленных на исследование всех обстоятельств, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.