Общество

41 минуту назад

Липчане мало пользуются электронными книгами

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#книги #чтение
Липчане мало пользуются электронными книгами

Впрочем, классическими, бумажными, тоже.

Сервис объявлений Юла проанализировал продажи электронных книг в этом году. 

Липецк занял лишь двадцать четвертую строчку в рейтинге самых читающих городов. Об этом свидетельствует статистика созданных объявлений о продаже электронных книг на душу населения. А больше всего читателей с электронного носителя — в Краснодаре, сообщает пресс-служба Юлы.

Впрочем, другое агентство, Zoom Market, проводило исследование и составляло рейтинг городов, жители которых больше всего читают обычные книги. Липецк в рейтинг самых читающих городов не попал и вовсе. 



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#книги #чтение

Комментарии (1)

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ттт

8 минут назад
не покупать у Zoom Market и Юлы и не читать книги немного разные вещи
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