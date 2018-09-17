Липчане мало пользуются электронными книгами

Впрочем, классическими, бумажными, тоже.

Сервис объявлений Юла проанализировал продажи электронных книг в этом году.

Липецк занял лишь двадцать четвертую строчку в рейтинге самых читающих городов. Об этом свидетельствует статистика созданных объявлений о продаже электронных книг на душу населения. А больше всего читателей с электронного носителя — в Краснодаре, сообщает пресс-служба Юлы.

Впрочем, другое агентство, Zoom Market, проводило исследование и составляло рейтинг городов, жители которых больше всего читают обычные книги. Липецк в рейтинг самых читающих городов не попал и вовсе.







