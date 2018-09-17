Общество

42 минуты назад

Фонд развития промышленности поддержит бизнес бывшего вице-губернатора

2 569
#Коробейников #заём
Фонд развития промышленности поддержит бизнес бывшего вице-губернатора

Одобрена заявка на кредит в 29 млн рублей.

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил девять проектов, среди которых — предложение из Липецкой области. Фонд выдаст девяти начинаниям займы на 556 млн рублей. Общая стоимость проектов превысит 1,2 млрд рублей, сообщает министерство промышленности и торговли России.

«ПК Корстэл» из Липецкой области одобрен заем на 29 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». С помощью займа ФРП предприятие запустит литейное предприятие по производству отливок из высокопрочного чугуна весом от 1 кг до 1 тонны для станкостроительной отрасли и машиностроения. Финансирование проекта будет также осуществляться совместно с Фондом развития промышленности Липецкой области.

«ПК Корстэл» базируется в Усмани. Открытое чуть более года назад микропредприятие специализируется на производстве продуктов из железа и стали. Согласно открытым данным фирма принадлежит бывшему вице-губернатору Липецкой области Александру Коробейникову. Мужчина покинул свой кабинет в администрации региона в марте 2015 году. Уже осенью 2015 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

Александр Коробейников родился в 1953 году в городе Горький. Окончил Липецкий политехнический институт, получив квалификацию "инженер-металлург", затем Северо-Кавказский социально-политический институт, получив квалификацию "политолог". Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1972 году электросварщиком завода ЖБИ-7 Липецкого домостроительного комбината. Служил в рядах Советской Армии. С 1975 по 1980 годы работал на Липецком заводе "Центролит". В дальнейшем - на различных руководящих должностях в Советском райкоме и Липецком горкоме КПСС. С 1989 по 1996 годы - председатель исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов, глава администрации Октябрьского района, заместитель и первый заместитель главы администрации Липецка.

В 1996 году избран председателем Липецкого городского Совета депутатов, в 1998-м - главой администрации Липецка. С 2002 по 2006 годы - заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов. В 2006-2007 годах - начальник управления труда и занятости населения Липецкой области. С 2007 года до 2012 - заместитель главы администрации Липецкой области. До марта 2015 года работал начальником управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области.
2 569
#Коробейников #заём

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мистер

13 минут назад
..биография зачем? Некролог?
ответить

короче,

25 минут назад
На бизнес "заработал"
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пройдут Дни немецкой культуры
#культура #образование
В Липецке пройдут Дни немецкой культуры

3 минуты назад

Общество
Липчане мало пользуются электронными книгами
#книги #чтение
1
Липчане мало пользуются электронными книгами

40 минут назад

Общество
Новая дорога – новые лужи
#дороги #ремонт
16
Новая дорога – новые лужи

сегодня, 10:41

Общество
В Липецке перенесли автобусную остановку
#остановка #дороги
В Липецке перенесли автобусную остановку

сегодня, 10:36

Общество
Липчанки взяли золото и бронзу в турнире по ролиболу
#ролибол
1
Липчанки взяли золото и бронзу в турнире по ролиболу

сегодня, 10:30

Общество
Mersedes с «красивым номером» лихо объехал пробку
#автохам #нарушение ПДД
19
Mersedes с «красивым номером» лихо объехал пробку

сегодня, 10:06

Общество