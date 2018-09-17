57 минут назад
Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин
Сотрудники Госавтоинспекции больше не смогут снимать номера с машин при запрете их эксплуатации из-за нарушений. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин. Перемены коснулись двенадцатого пункта указа номер 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" от 15 июня 1998 года.
"<…> Из подпункта "ж" слова "в том числе со снятием государственных регистрационных знаков" исключить", — распорядился российский лидер.
Подпункт "ж" запрещает эксплуатацию автомобилей, тракторов и других самоходных машин "до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения". Раньше инспекторы имели право снять с такого транспортного средства номер.
Обновленный документ вступает в силу со дня подписания.