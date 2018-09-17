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НЛМК организовал мероприятие памяти Андрея Мистюкова

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НЛМК организовал мероприятие памяти Андрея Мистюкова

НЛМК организовал для жителей 28-го микрорайона Липецка концертную программу памяти заслуженного деятеля искусств России Андрея Мистюкова. Она прошла на улице, которая носит имя знаменитого липецкого композитора, и была организована при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».

Концертную программу посвятили предстоящему 100-летию со дня рождения Андрея Мистюкова, который известен многим жителям региона, как хранитель национального песенного творчества в Липецкой области. В выступлении участников праздника звучали слова признательности за его большой вклад в развитие хоровой культуры на основе русских народных песен. 

После танцевальной и песенной программы учеников школы №18 концерт продолжила вокальная группа прославленного ансамбля "Казаки России". В программе мероприятия были также увлекательные спортивные игры для детей, конкурсы с вручением сладких призов всем участникам.

 Андрей Мистюков (1918-1987) - основатель и многолетний руководитель народного хора новолипецких металлургов. При его содействии было создано 17 хоровых коллективов в городах и районных центрах Липецкой области. Песни, сочиненные им на стихи местных поэтов о Липецком крае, до сих пор входят в репертуар народных хоров. За большой личный вклад в развитие народного песенного творчества награжден золотой медалью ВДНХ. Заслуженный артист РСФСР. Заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1991 года в Липецкой области проводится всероссийский фестиваль народного творчества имени Андрея Мистюкова. В 2006 году имя композитора присвоено новой улице в 28-м микрорайоне Липецка.

 

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