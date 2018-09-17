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Новая дорога – новые лужи

16 1608
#дороги #ремонт
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Новая дорога – новые лужи

Первый серьезный дождь в Липецке показал недочеты новой дороги.

Вчерашний дождь в Липецке показал недочеты новых дорог. Так, в этом году была капитально отремонтирована дорога на улице Петра Смородина от улицы Водопьянова до проспекта 60 лет СССР. Она и раньше в дождливую погоду напоминала водный канал. После ремонта жители новых районов надеялись, что ситуация исправится, но этого не произошло. 

Даже сегодня после того, как местами асфальт успел просохнуть, осталась лужа рядом с въездом во двор между домами 2 и 6 на улице Петра Смородина. Здесь весьма напряженный участок, так как каждое утро родители везут детей в детский сад №135, а вечером забирают. В случае дождя, лужа вырастает до таких размеров, что из нее можно и не выехать. 

За комментарием мы обратились в управление главного смотрителя Липецка. Как отметил начальник управления Эдуард Кудряшов, специалисты выйдут на место проверить разуклонку дороги и причины скопления воды.
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16 1608
#дороги #ремонт
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Комментарии (16)

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Ашот Аракелян

9 минут назад
Я тыпой ара не веновен, ара липил холошо, вай вай ара тупой я )))
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ВЕСНА

25 минут назад
*- в л а с т и - б р а т ь я
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ВЕСНА

27 минут назад
Армяне-таджики-липецкие * на веки. То ли ещё будет весной!!!
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Изя

35 минут назад
- Питание в школах Екатеринбурга – сверхприбыльно. Годовой оборот самого закрытого и с виду совершенно невинного рынка может превышать 2 млрд рублей, на нем годами работают целые династии «специалистов». Попасть в эту дружную семью с улицы без рекомендаций невозможно, а тем, кто пытается из нее выйти, угрожают киллерами. - В нашем случае схема такая: завпроизводством столовых подписывают пустые накладные, от объема производства - 20-25%. То есть если, к примеру, школа кормит 2 тыс. детей, объем производства – 1,5-2 млн рублей в месяц, от этой суммы заведующая подписывает пустые накладные на 20-25%. То есть якобы товар она получила, а по факту он в школы просто не завозится. Хлеб, мясо, масло, курица. Все, вплоть до соли. Думаю, это порядка 80-100 млн рублей в год. - Кто поставляет продукты для школ? - Все поставщики – свои, годами проверенные люди. И это вторая схема заработка. - А как же конкурсы? - Конкурсы по 44-ФЗ в полном объеме не проводятся до сих пор. МУП работает по 223
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ПИПЕЦК ЦЕРНОЗЕМЬЯ

41 минуту назад
камеди клаб перестал смеяться, соседние области крестятся при упоминании Пипецка, люди мрут как мухи от онкологии, голуби массово дохнут, это нормально - это Пипецк, туристы велком...
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Пашинян

45 минут назад
разуклонку дороги))))))), поймите они нас всех троллят , т.к. знают , что все в доле и ничего им за это не будет ! Уклонка -хренонка -, 1 млрд. освоен , минимум от 20 до 30 % , откачено ! Скоро на дорогах Липецка , молодые армяне на новых тачках ! Ну и чернильницы разумеется !
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на нечетной стороне пр .Мира

48 минут назад
На пешеходной дорожке,в р-не 7й школы(примерно)тоже море
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разуклонку дороги)))))))

49 минут назад
теперь, конечно, самое время вспомнить о ГОСТах и методиках. тут разуклонка только одна: распиленный миллиард бюджетных денег и создание видимости повсеместного дорожного строительства. с нетерпением ждем зимы и весны, чтобы поглядеть, как этот пористый дырявый асфальт, похожий больше на козинак, прикажет долго жить)
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Пашинян

49 минут назад
Липецк, на каждый ремонт обязан быть проект ! Но разумеется он стоит денег , поэтому никаких норм не соблюдается , какие уклоны , мля ! На глазок всё кладётся , очнитесь !
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Пашинян

50 минут назад
Липецк, прибора не было с собой ,когда принимали !
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