Новая дорога – новые лужи

Первый серьезный дождь в Липецке показал недочеты новой дороги.

Вчерашний дождь в Липецке показал недочеты новых дорог. Так, в этом году была капитально отремонтирована дорога на улице Петра Смородина от улицы Водопьянова до проспекта 60 лет СССР. Она и раньше в дождливую погоду напоминала водный канал. После ремонта жители новых районов надеялись, что ситуация исправится, но этого не произошло.



Даже сегодня после того, как местами асфальт успел просохнуть, осталась лужа рядом с въездом во двор между домами 2 и 6 на улице Петра Смородина. Здесь весьма напряженный участок, так как каждое утро родители везут детей в детский сад №135, а вечером забирают. В случае дождя, лужа вырастает до таких размеров, что из нее можно и не выехать.



За комментарием мы обратились в управление главного смотрителя Липецка. Как отметил начальник управления Эдуард Кудряшов, специалисты выйдут на место проверить разуклонку дороги и причины скопления воды.