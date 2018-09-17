В Липецке перенесли автобусную остановку

«Переулок Попова» стал ближе к железнодорожному вокзалу.

На улице Гагарина у дома № 83 устанавили новый светофорный объект, сообщает администрация Липецка. Такое решение приняли в отраслевом департаменте мэрии для упрощения дорожного движения.



- Раньше на данном участке работали два пешеходных перехода. Они были расположены у автобусных остановок, установленных не друг напротив друга, а на некотором расстоянии. Данный участок уже давно требовал реконструкции, - пояснили в отделе дорожного хозяйства.



Остановку «Переулок Попова», которая находилась напротив гипермаркета «Карусель», перенесли в сторону, ближе к железнодорожному вокзалу. Рабочие подрядной организации смонтировали светофоры. Здесь же останется и единственный пешеходный переход.