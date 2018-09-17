Общество
сегодня, 10:30
Липчанки взяли золото и бронзу в турнире по ролиболу
Соревнования проходили в Китае.
Две представительницы Липецка поднялись на пьедестал международных соревнования по ролиболу. Как сообщает ассоциация ролибола в России, Ксения Шачнева и Серафима Горшкова стали золотыми и бронзовыми призерами в дисциплине соло-фристайл. Соревнования проходили в Пекине.
Ролибол - вид спорта с ракеткой и мячом, который включает в себя два направления: показательные выступления под музыку (фристайл) и соревновательные игры через сетку. В качестве инвентаря используется ракетка с силиконовой мембраной и резиновый мяч, частично наполненный песком.
Ролибол зародился в 1991 году в Китае и первоначально развивался как метод реабилитации травмированных спортсменов. С момента своего основания и до середины 2000-х годов ролибол развивался преимущественно в Китае. В России действует один профессиональный спортивный ролибол-клуб «Виртуоз» (Липецк и Санкт-Петербург), представители которого регулярно выступают на международных соревнованиях.
Фото: https://vk.com/roliball_russia
Ролибол - вид спорта с ракеткой и мячом, который включает в себя два направления: показательные выступления под музыку (фристайл) и соревновательные игры через сетку. В качестве инвентаря используется ракетка с силиконовой мембраной и резиновый мяч, частично наполненный песком.
Ролибол зародился в 1991 году в Китае и первоначально развивался как метод реабилитации травмированных спортсменов. С момента своего основания и до середины 2000-х годов ролибол развивался преимущественно в Китае. В России действует один профессиональный спортивный ролибол-клуб «Виртуоз» (Липецк и Санкт-Петербург), представители которого регулярно выступают на международных соревнованиях.
Фото: https://vk.com/roliball_russia
ВОРЧУН