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Липчанки взяли золото и бронзу в турнире по ролиболу

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#ролибол
Липчанки взяли золото и бронзу в турнире по ролиболу

Соревнования проходили в Китае.

Две представительницы Липецка поднялись на пьедестал международных соревнования по ролиболу. Как сообщает ассоциация ролибола в России, Ксения Шачнева и Серафима Горшкова стали золотыми и бронзовыми призерами в дисциплине соло-фристайл. Соревнования проходили в Пекине.

Ролибол - вид спорта с ракеткой и мячом, который включает в себя два направления: показательные выступления под музыку (фристайл) и соревновательные игры через сетку. В качестве инвентаря используется ракетка с силиконовой мембраной и резиновый мяч, частично наполненный песком.

Ролибол зародился в 1991 году в Китае и первоначально развивался как метод реабилитации травмированных спортсменов. С момента своего основания и до середины 2000-х годов ролибол развивался преимущественно в Китае. В России действует один профессиональный спортивный ролибол-клуб «Виртуоз» (Липецк и Санкт-Петербург), представители которого регулярно выступают на международных соревнованиях.

Фото: https://vk.com/roliball_russia
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#ролибол

Комментарии (1)

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ВОРЧУН

44 минуты назад
Блин, я думал по литрболу!
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