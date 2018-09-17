Для города и здоровья липчан

НЛМК помогает развивать базу для занятий спортом

В спорткомплексе «Нептун» при поддержке НЛМК открылся полностью обновленный тренажерный зал – красную ленточку в честь радостного для спортсменов события перерезали 14 сентября. Занятия силовыми тренировками теперь будут проводиться на «умных» тренажерах последнего поколения.

К серьезному юбилею – серьезная подготовка. В год 50-летия СК «Нептун» приготовил сюрприз для своих посетителей: тренажерный зал преобразился и обзавелся современным оборудованием качественно нового уровня. На смену старым пришли инновационные тренажеры: здесь появились современные грузоблочные, силовые и эллиптические тренажеры, мультистанции, силовые рамы, кардиотренажеры для безударного бега, степпер-лестница, беговые дорожки. С оснащением СК «Нептун» новым спортивным оборудованием помог Новолипецкий металлургический комбинат. Такой подарок предприятие сделало к полувековому юбилею одного из крупнейших липецких спортивных центров. Всего на переоснащение спорткомплекса направили более 9 млн. рублей.

- «Об обновлении зала думали уже давно – планы появились около трех лет назад, - рассказала директор спорткомплекса Маргарита Бекасова. – Уже тогда видели: старое оборудование устарело не только физически, но и морально. Однако брать первые попавшиеся тренажеры не хотели – если предлагать спортсменам и любителям здорового образа жизни что-то новое, то только самое современное. Выбрали профессиональные тренажеры, обратив внимание на то, чтобы оборудование было эргономичным, надежным и стильным, а также многофункциональным. Например, на одном из тренажеров можно выполнять до 80 упражнений».

Вообще, в Липецке подобное оборудование стало «первой ласточкой» - фирма-производитель до последнего времени работала в Европе и Америке, лишь недавно вышла на российский рынок.

Как прокомментировал председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие», директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник, «благодаря обновлению тренажеров у липчан появилась возможность заниматься спортом и укреплять здоровье на современном оборудовании премиум-класса».

НЛМК уделяет большое внимание развитию спорта, помогая школам, клубам и юным спортсменам. Средства выделяются на содержание спорткомплексов, новое оборудование. НЛМК полностью финансирует клуб «Липецкий металлург», который поддерживает развитие массового спорта.

А на площадке перед спорткомплексом уже собрались любители спорта. Увидеть новые тренажеры пришли спортсмены от мала до велика – от школьников до пенсионеров, любители, которые приходят в спортзал «для настроения» и профессиональные спортсмены. Неудивительно – здоровый образ жизни давно перестал быть только данью моде. Приветствуя собравшихся на празднике, первый заместитель начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области Наталья Колесникова сказала:

- «Открытие современной спортивной площадки – это всегда большое событие для сторонников здорового образа жизни. Желаю всем вам быть в тонусе и проводить время активно и интересно».

И это оказался не единственный сюрприз – вместе с обновленным залом в спорткомплексе также открыли кабинет нутрициологии, где специально подготовленный персонал на основе исследований помогает скорректировать режим питания спортсменов и дать рекомендации для гармоничного развития всех групп мышц. Для того, чтобы спортсмены и сторонники правильного питания смогли получить грамотные консультации – как совместить питание и спорт, специалист-диетолог прошел специальный курс обучения.

После того, как красная ленточка была перерезана, гости смогли пройти в тренажерный зал, опробовать оборудование. А чуть позже спортсменов ждал еще один приятный подарок – мастер-класс профессионального российского культуриста, мастера спорта России по бодибилдингу, фитнес-блогера Дениса Гусева.

- «За то, что эта мечта смогла стать явью, хочу сказать «спасибо» Новолипецкому комбинату - он всегда поддерживает все наши идеи по развитию спортивной базы. Благодаря этому все жители города могут заниматься в комфортных условиях с максимальной пользой для здоровья, - отметила директор спорткомплекса Маргарита Бекасова».

Для информации:

СК «Нептун» построили в 1968 году как базу для оздоровления работников Новолипецкого металлургического завода в Левобережном районе Липецка. Комплекс всегда пользовался популярностью у липчан, в его стенах было воспитано немало мастеров спорта. Сегодня «Нептун» - это многофункциональный спортивный комплекс, куда входят бассейн, игровой зал для командных игр, зал функционального тренинга и тренажерный зал. Ежемесячно его посещают до 3 тыс. человек.