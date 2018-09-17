В России
сегодня, 10:27
В массовом ДТП погиб оперный певец Михаил Луконин
В массовом ДТП на трассе Псков — Санкт-Петербург погиб оперный певец Михаил Луконин.
Оперный певец Михаил Луконин погиб в аварии на трассе Псков — Санкт-Петербург. Трагедия произошла накануне вечером, - передает Телеканал Санкт- Петербург.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.
По данным РИА Новости, автомобиль, за рулем которого находился Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура. После чего большегруз задел еще несколько машин.
Кадры страшной аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Михаил Луконин — автор песен к датам и событиям, связанным с историей Петербурга. В репертуаре певца было около 800 произведений на восьми языках.
Музыкальный диск Луконина «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» был номинирован на премию Грэмми.
С 2000 года — солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. С 2009 года работал над собственными проектами.
Являлся художественным и музыкальным руководителем многих праздников города. В частности, «Петербургская осень» и «Весна романса». Был частым гостем программы «Хорошее утро» на телеканале «Санкт-Петербург».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.
По данным РИА Новости, автомобиль, за рулем которого находился Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура. После чего большегруз задел еще несколько машин.
Кадры страшной аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Михаил Луконин — автор песен к датам и событиям, связанным с историей Петербурга. В репертуаре певца было около 800 произведений на восьми языках.
Музыкальный диск Луконина «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» был номинирован на премию Грэмми.
С 2000 года — солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. С 2009 года работал над собственными проектами.
Являлся художественным и музыкальным руководителем многих праздников города. В частности, «Петербургская осень» и «Весна романса». Был частым гостем программы «Хорошее утро» на телеканале «Санкт-Петербург».