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В массовом ДТП погиб оперный певец Михаил Луконин

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#Михаил Луконин погиб
В массовом ДТП погиб оперный певец Михаил Луконин

В массовом ДТП на трассе Псков — Санкт-Петербург погиб оперный певец Михаил Луконин.

Оперный певец Михаил Луконин погиб в аварии на трассе Псков — Санкт-Петербург. Трагедия произошла накануне вечером, - передает Телеканал Санкт- Петербург.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

По данным РИА Новости, автомобиль, за рулем которого находился Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура. После чего большегруз задел еще несколько машин.

Кадры страшной аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Михаил Луконин — автор песен к датам и событиям, связанным с историей Петербурга. В репертуаре певца было около 800 произведений на восьми языках.

Музыкальный диск Луконина «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» был номинирован на премию Грэмми.

С 2000 года — солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. С 2009 года работал над собственными проектами.

Являлся художественным и музыкальным руководителем многих праздников города. В частности, «Петербургская осень» и «Весна романса». Был частым гостем программы «Хорошее утро» на телеканале «Санкт-Петербург».
220
#Михаил Луконин погиб

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