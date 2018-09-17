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Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку‍

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#Выборы-2018
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку‍

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко объявил голодовку из-за несогласия с результатами выборов.

Кандидат в губернаторы Приморского края от партии КПРФ Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку, после того как выигрывая при подсчете 95% голосов, проиграл выборы после подсчета 99% голосов кандидату от «Единой России», врио главы региона Андрею Тарасенко. Об этом он рассказал РБК.

«Этой ночью при подсчете 95,7% голосов я лидировал с отрывом, 51% [избирателей проголосовали] за меня, 46% за Тарасенко. Но буквально под утро протоколы в городах Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка были сфальсифицированы и сейчас результаты таковы, что мы с вами проигрываем. Я сейчас в 7:47 владивостокского времени объявляю бессрочную голодовку», — рассказал Ищенко.

Он также призвал жителей Владивостока выйти на площадь Памяти борцов за власть Советов и требовать «справедливых» результатов голосования

Ранее КПРФ призвала жителей Приморья к акциям протеста из-за того, что кандидат от партии, выигрывая при подсчете 95% бюллетеней, уступил во втором туре голосования кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко после подсчета 99% бюллетеней. В ЦИК эту ситуацию объяснили тем, что ввод данных в систему шел «с опережением». Нарушений комиссия «не выявила». В то же время КПРФ предупредила о возможных фальсификациях еще на этапе проверки 50% голосов.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. Он стал возможен, после того как 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: фавориты Тарасенко и Ищенко получили 46,56%, и 24,63% соответственно. Кроме Приморья в первом туре не выбрали губернаторов в Иркутской, Владимирской областях, Хабаровском крае и Хакасии. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2015 году.
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#Выборы-2018

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