Общество
сегодня, 10:06
Mersedes с «красивым номером» лихо объехал пробку
19 2626
Машина пронеслась по обочине.
В YouTube появилась запись видеорегистратора, в объектив которого попал очередной случай автохамства и грубого нарушения правил в Липецке. На этот раз гражданский активист «поймал» нарушителя на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина.
Нарушение ПДД произошло днем 15 сентября. Несколько машин собрались на светофоре, ожидая разрешения двигаться вниз по улице Неделина. А вот водитель черного внедорожника Mersedes с «красивыми» номерами решил, что ему можно объехать пробу по обочине и на красный сигнал светофора.
Проезд и обгон по правой обочине трактуются как нарушения маневрирования и правил обгона и по ст.12.15, п.1 КоАП РФ наказываются штрафом в 1 500 рублей. А вот наплевать на сигнал светофора «стоит» дешевле — 1 000 рублей.
Нарушение ПДД произошло днем 15 сентября. Несколько машин собрались на светофоре, ожидая разрешения двигаться вниз по улице Неделина. А вот водитель черного внедорожника Mersedes с «красивыми» номерами решил, что ему можно объехать пробу по обочине и на красный сигнал светофора.
Проезд и обгон по правой обочине трактуются как нарушения маневрирования и правил обгона и по ст.12.15, п.1 КоАП РФ наказываются штрафом в 1 500 рублей. А вот наплевать на сигнал светофора «стоит» дешевле — 1 000 рублей.
19 2626
ZABSAN
48
Мерседес 048 Русский Ублюдок 48 RUS
Бахром узбекистон
111
ТАК ВЕДУТ
Леха
Владимир
иван 77
Пашинян