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Mersedes с «красивым номером» лихо объехал пробку

19 2626
#автохам #нарушение ПДД
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Mersedes с «красивым номером» лихо объехал пробку

Машина пронеслась по обочине.

В YouTube появилась запись видеорегистратора, в объектив которого попал очередной случай автохамства и грубого нарушения правил в Липецке. На этот раз гражданский активист «поймал» нарушителя на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина.


Нарушение ПДД произошло днем 15 сентября. Несколько машин собрались на светофоре, ожидая разрешения двигаться вниз по улице Неделина. А вот водитель черного внедорожника Mersedes с «красивыми» номерами решил, что ему можно объехать пробу по обочине и на красный сигнал светофора.

Проезд и обгон по правой обочине трактуются как нарушения маневрирования и правил обгона и по ст.12.15, п.1 КоАП РФ наказываются штрафом в 1 500 рублей. А вот наплевать на сигнал светофора «стоит» дешевле — 1 000 рублей.
19 2626
#автохам #нарушение ПДД
1

Комментарии (19)

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ZABSAN

6 минут назад
Что автор статьи, что некоторые комментаторы - где вы тут обочину увидели??? За проезд на красный однозначно наказать!!!
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48

7 минут назад
Армяшки волосатые катаются, дороги поналепили, ишаков в сарае оставили!!!!
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Мерседес 048 Русский Ублюдок 48 RUS

7 минут назад
Вот так и людей сбивают и потом все с рук сходит. Лишили бы его прав на 3-5 лет и попутно штраф 50-100 000 и пусть бы еще отрабатывал 30 суток работ по городу в профилактических целях. Уборка мусора, мытье полов в подъездах. Одним словом таких как Мерседес 048 Русский Ублюдок 48 RUS надо жестоко карать. Интересно было бы проследить найдут ли этого человека и что ему будет?
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Бахром узбекистон

8 минут назад
мой нексий летит кручи мерседес, и пердит на весь раёнамана
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111

8 минут назад
подскажите а куда надо отправлять видео, чтобы выписывали штрафы этим "красавцам"? На сайте ГИБДД такой функции нет.
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ТАК ВЕДУТ

9 минут назад
Себя проткнутые.
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Леха

17 минут назад
Все святые такие тут пишут.! Класс! За собой смотрите!
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Владимир

24 минуты назад
Городу48, реакция будет стандартная - "Дело закрыто из-за не возможности определить водителя и сроком давности"
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иван 77

31 минуту назад
красавец. не быдло. стоячее
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Пашинян

39 минут назад
Максим, страны Запада , так и пришли к законности , когда тьма стукачей сливает именно такие факты правонарушения ! Не нарушай , какого хрена ты , хитрозадый такой ? Такой девиз Западного обывателя !
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