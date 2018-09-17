Общество
сегодня, 10:00
На площади Победы возник бассейн!
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Благоустройство городских пространств в Липецке приводит к удивительным результатам.
Сегодня утром липчане с изумлением обнаружили на месте автопарковки на площади Победы бассейн. Вода плескалась вровень с бордюрами, что дает основание считать его глубиной в 15 сантиметров. А ведь техническим заданием в рамках благоустройства городских программ появление в этом месте гидротехнического сооружения не предусмотрено.
- На автопарковке должен быть водоотвод. Он предусмотрен проектом. Но строители еще не успели его сделать. Вы видели забетонированный проезд на эту парковку? Так вот, когда бетон схватится, тогда подрядчик и сделает водоотводы, - сообщил GOROD48 главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов.
- На автопарковке должен быть водоотвод. Он предусмотрен проектом. Но строители еще не успели его сделать. Вы видели забетонированный проезд на эту парковку? Так вот, когда бетон схватится, тогда подрядчик и сделает водоотводы, - сообщил GOROD48 главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов.
16 2656
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