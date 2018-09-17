Общество

сегодня, 10:00

На площади Победы возник бассейн!

16 2656
#благоустройство
На площади Победы возник бассейн!

Благоустройство городских пространств в Липецке приводит к удивительным результатам.

Сегодня утром липчане с изумлением обнаружили на месте автопарковки на площади Победы бассейн. Вода плескалась вровень с бордюрами, что дает основание считать его глубиной в 15 сантиметров. А ведь техническим заданием в рамках благоустройства городских программ появление в этом месте гидротехнического сооружения не предусмотрено.

- На автопарковке должен быть водоотвод. Он предусмотрен проектом. Но строители еще не успели его сделать. Вы видели забетонированный проезд на эту парковку? Так вот, когда бетон схватится, тогда подрядчик и сделает водоотводы, - сообщил GOROD48 главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов.
16 2656
#благоустройство

Комментарии (16)

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Просто Липецк

6 минут назад
Марфа Евдокимовна, Всё, кроме клизмы...
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срочно

28 минут назад
проверить там разуклонку тоже)
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старик

31 минуту назад
утопить ентава мэра в ентой балоте
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крыса из мэрии

36 минут назад
Какой мэр - такие и дороги со стоянками !!!
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Марфа Евдокимовна

37 минут назад
Ну почему в этой администрации, всегда всё через зад ?
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фонтаныч воровской

40 минут назад
вот вам и фонтанчик новый
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народ

41 минуту назад
они глупые и совсем не хозяйственники из этой шайки Иванова ( бордюрыча)
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Вопрос

49 минут назад
Автостоянку приняли у строителей? Если да. То почему сразу они не доделали?
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Строитель

58 минут назад
Ничего вы не понимаете, сначало надо определить где вода будет скапливаться, а потом ломать, технология "ептать"
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Олег

сегодня, 10:45
Мотя, тебя бы в этот фонтан,чтобы заткнулась ты
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