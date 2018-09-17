Общество
сегодня, 09:53
Растерянный светофор появился в Липецке
Автоматический регулировщик путает водителей.
На проспекте Мира в Липецке появился растерянный светофор. Объект на площади Франценюка сразу горит и красным, и зеленым. Пользователи социальных сетей активно постят удивительный аппарат в интернете. Регулировщик поражает тем, что не только не помогает водителям миновать сложный участок, а — наоборот еще больше запутывает автомобилистов. От такого «помощника», кажется, больше вреда, чем пользы.
Стоит заметить, что реконструкция проспекта Мира шла в Липецке по программе «Безопасные и качественные дороги». Объект сдали и приняли в прошлую пятницу.
Фото: https://vk.com/wall-11951663_1372904
Стоит заметить, что реконструкция проспекта Мира шла в Липецке по программе «Безопасные и качественные дороги». Объект сдали и приняли в прошлую пятницу.
Фото: https://vk.com/wall-11951663_1372904
Ольга
BOMZH