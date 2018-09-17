Общество

сегодня, 09:53

Растерянный светофор появился в Липецке

2 1850
#светофор #ремонт
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Растерянный светофор появился в Липецке

Автоматический регулировщик путает водителей.

На проспекте Мира в Липецке появился растерянный светофор. Объект на площади Франценюка сразу горит и красным, и зеленым. Пользователи социальных сетей активно постят удивительный аппарат в интернете. Регулировщик поражает тем, что не только не помогает водителям миновать сложный участок, а — наоборот еще больше запутывает автомобилистов. От такого «помощника», кажется, больше вреда, чем пользы.

Стоит заметить, что реконструкция проспекта Мира шла в Липецке по программе «Безопасные и качественные дороги». Объект сдали и приняли в прошлую пятницу.

Фото: https://vk.com/wall-11951663_1372904
2 1850
#светофор #ремонт
3

Комментарии (2)

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Ольга

сегодня, 10:26
Не успели принять дороги , посыпались косяки.
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BOMZH

сегодня, 10:02
Да все понятно с этим светофором. Не надо нагнетать, это абсолютно нормальное явление. Машине ДПС - ЗЕЛЕНЫЙ, остальным участникам движения - КРАСНЫЙ.
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