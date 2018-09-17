Общество
сегодня, 09:45
Липчане просят сократить интервалы движения автобусов
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Иногда дождаться транспорта — испытание.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Геннадий Волков просит сократить интервалы движения автобусов в Липецке. Особые нарекания у пассажира вызвал график работы по маршрутам №24 и №24а.
- Предлагаю составить новое расписание автобусов №24 и №24а таким образом, чтобы интервал не превышал 30 минут на трассах расхождения и составлял 15 минут на совпадающих трассах. Мы ждали 24-го около часа, а с приходом холодов выжидать по 40-50 минут просто невозможно. Просто идиотизм: по Липецку уже шутки идут, что автобусы с номером №24 настоящие призраки, - отмечает Геннадий Волков.
Предложение о корректировке графика работы автобусов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 октября. Если инициатива соберет 500 голосов «за», то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю составить новое расписание автобусов №24 и №24а таким образом, чтобы интервал не превышал 30 минут на трассах расхождения и составлял 15 минут на совпадающих трассах. Мы ждали 24-го около часа, а с приходом холодов выжидать по 40-50 минут просто невозможно. Просто идиотизм: по Липецку уже шутки идут, что автобусы с номером №24 настоящие призраки, - отмечает Геннадий Волков.
Предложение о корректировке графика работы автобусов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 октября. Если инициатива соберет 500 голосов «за», то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
4 1814
сосочек
сосочек
Дмитрий
Наташа