Общество

сегодня, 09:45

Липчане просят сократить интервалы движения автобусов

4 1814
#транспорт #инициатива
7
Липчане просят сократить интервалы движения автобусов

Иногда дождаться транспорта — испытание.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Геннадий Волков просит сократить интервалы движения автобусов в Липецке. Особые нарекания у пассажира вызвал график работы по маршрутам №24 и №24а.

- Предлагаю составить новое расписание автобусов №24 и №24а таким образом, чтобы интервал не превышал 30 минут на трассах расхождения и составлял 15 минут на совпадающих трассах. Мы ждали 24-го около часа, а с приходом холодов выжидать по 40-50 минут просто невозможно. Просто идиотизм: по Липецку уже шутки идут, что автобусы с номером №24 настоящие призраки, - отмечает Геннадий Волков.

Предложение о корректировке графика работы автобусов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 октября. Если инициатива соберет 500 голосов «за», то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
4 1814
#транспорт #инициатива
7

Комментарии (4)

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сосочек

35 минут назад
Дмитрий, Да верно последний №24а в направлении Сырского едет в районе ул Терешкова ( Звездный) ровно в 00:00.
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сосочек

38 минут назад
автобусы №24 и №24а ходят ужасно потому что наши руководители слили эти направления частникам
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Дмитрий

51 минуту назад
последний ходит около 12 часов ночи от Зегеля
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Наташа

сегодня, 10:10
Так транспорта нет, каким образом появятся новые автобусы на маршруте? Тогда этот хлам нужно снять с других маршрутов.
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