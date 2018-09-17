Происшествия

16 минут назад

На глазах липецких рыбаков утонул мужчина

434
#Утопление
На глазах липецких рыбаков утонул мужчина

Утонувший был пьян

Как сообщает "Южная волна", трагедия случилась на ерике Подстёпка, в Икрянинском районе Астраханской области.

Гости региона, рыбаки из Липецка, последними видели астраханца живым — он проплывал мимо них, ему предложили забраться в лодку, но тот отказался, а через 10 метров ушёл под воду. Мужчина был пьян, утверждают свидетели, они же вызвали спасателей. Поиски дали результаты лишь вчера, тело передано полиции.
434
#Утопление

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