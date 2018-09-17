Происшествия
16 минут назад
На глазах липецких рыбаков утонул мужчина
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Утонувший был пьян
Как сообщает "Южная волна", трагедия случилась на ерике Подстёпка, в Икрянинском районе Астраханской области.
Гости региона, рыбаки из Липецка, последними видели астраханца живым — он проплывал мимо них, ему предложили забраться в лодку, но тот отказался, а через 10 метров ушёл под воду. Мужчина был пьян, утверждают свидетели, они же вызвали спасателей. Поиски дали результаты лишь вчера, тело передано полиции.
Гости региона, рыбаки из Липецка, последними видели астраханца живым — он проплывал мимо них, ему предложили забраться в лодку, но тот отказался, а через 10 метров ушёл под воду. Мужчина был пьян, утверждают свидетели, они же вызвали спасателей. Поиски дали результаты лишь вчера, тело передано полиции.
434