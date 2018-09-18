А чего тебе не хватает в Липецке?

Позитивные перемены в Липецке и регионе — это не только указания сверху в виде федерального и областного центра, решения местной власти, но и реализация гражданских инициатив. Уже четвертый год сбором мнений насчет будущего региона — будь то Липецк или Куймань — занимается областной краудсорсинговый ресурс «Портал неравнодушных». За это время липчане вынесли на обсуждение почти 2 000 проблем и инициатив. И предложения от липчан не иссякают. Это говорит о том, что в регионе осталось еще достаточно тем для обсуждения. Какие же вопросы сегодня волнуют липчан?

Чаще всего внимание жителей регионального центра привлекает ситуация с транспортной доступностью отдаленных городских районов. В связи с этим липчане выносят на обсуждение свои предложения по улучшению инфраструктуры для пассажиров. Например, ввести новые маршруты или откорректировать существующие.

Так, пользователь «Портала неравнодушных» Алена Петрова считает, что нужно внести изменения в работу маршрутного автобуса №343. Пассажир не отрицает, что эта маршрутка крайне важна для липчан, так как только она связывает улицу Космонавтов с районом парка Победы. Но вот единиц транспорта горожанам катастрофически не хватает. Поэтому липчанка просит или вынести на улицы дополнительные единицы транспорта, или запустить работу нового автобусного маршрута, который с улицы Смургиса продолжал бы движение по улице Стаханова.

Липчане активно включились в обсуждение предложения. Горожане считают, что улица Стаханова уже давно должна стать «судоходной», то есть включиться в систему городского транспорта. «Приходится либо с пересадкой ехать, а я не льготный пассажир, либо пешком идти, пока погода позволяет», « Если перевозчик не справляется со своими обязанностями, необходимо передать маршрут другому, более ответственному предприятию», « Я поддерживаю идею общественного транспорта по улице Стаханова. Это значительно разгрузит другие улицы города», «Полностью поддерживаю и предлагаю продлить время окончания движения до 23:00; до 19:00 - это очень мало, вечером не добраться», «Полностью поддерживаю! Невозможно дождаться автобуса с 24-го микрорайона».

Не дожидаясь всяческих экспертных оценок, липчане сами могут сделать вывод, где дела с общественным транспортом обстоят особо туго. Сейчас на «Портале неравнодушных» обсуждается целая серия предложений насчет запуска новых автобусных маршрутов. Например, Вадим Зайцев считает необходимым ввести автобус №5, который будет связывать район железнодорожного вокзала и Сырский Рудник. Павел Кровякович предложил создать маршрут №35а, курсирующий между поселком Сырский Рудник и новым заводоуправлением. Предложение липчан вызвало отклик у липчан. Особо обстоятельно всю ситуацию с необходимостью пустить в район Сырского Рудника еще один автобус описала Ирина Найденова.

- Вы пробовали по Руднику ходить пешком? Летом еще ладно, и то пылью задохнешься: там же нет нормальных тротуаров, а вдоль большинства дорог тротуаров вообще нет. Эти марш-броски с улицы Ударников до Ангарской или Минской (от школы № 23 до «Почты» или до «Липецких узоров» в 1,7 км за 25 минут для здорового человека) в дождь или зимой вообще жесть. В дождь — грязища, не пройти по тротуарам, вдоль дорог, грязь летит от машин, идти надо в резиновых сапогах по пояс. Если уж и пускать маршрут на Рудник, то только через улицу Ударников: там всего один автобус ходит № 35, он не может связать проживающих там людей со всем городом без пересадок. Это не «кварталы сирот», наподобие тех, которые располагаются в районе за Университетским: здесь очень много пожилых и небогатых людей, которым с пересадкой ездить накладно, - уверена Ирина Найденова, и ее мнение поддержали участники обсуждения.

Автором еще одной транспортной инициативы выступила Юлия Девяшина. Липчанка задумалась над инфраструктурой , предусматривающей интересы местных студентов, и разработала серию маршрутов, ведущих в Липецкий государственный технический университет из районов поселка завода «Свободный сокол», НЛМК и ЛТЗ.

- Считаю, что в городе Липецке давно назрел вопрос «Студенческого Маршрута». В ЛГТУ получают знания 8000 студентов, более 1000 человек преподают и работают, функционируют сотни развивающих, обучающих и спортивных секций, - указывает Юлия Девяшина. - Из-за отдалённости зданий очень сложно добраться до вуза, но препятствие - дорога длиной в километр от остановки до учебных корпусов и обратно. Предлагаю администрации Липецка разработать схему движения автобусов, привязать их расписание ко времени начала и окончания пар, предусмотреть конечную остановку в непосредственной близости к корпусам университета, а также разработать приложение для возможности в онлайн-режиме следить за движением транспорта.

Инициатива липчанки нашла и поддержку, и тех, кто раскритиковал направление маршрутов. «А почему с Сырского Рудника, в таком случае, должны ходить пешком до университета с автобусов? Или мы должны потом пересесть на студенческий? Может, тогда сделать маршрутку от остановки и тот, кто не хочет идти пешком, пусть 1 км едет на маршрутке. Но сомневаюсь, что студенты будут 1 км ездить, да ещё и платить. Только поэтому и не хочу поддерживать эту идею, так как в этой идеи нет поддержки студентов с Сырского Рудника», пишет Надежда Лапшинова. А на чьей стороне вы? Сбор мнений насчет внедрения «Студенческого маршрута» будет находиться в активном режиме вплоть до 10 октября.

Автобусы — не единственная головная боль липчан. Также жителей регионального центра волнует извечная дорожная беда. Сейчас в фокусе внимания — расширение Окружной трассы и организация движения около поста ДПС на перекрестке у села Ленино.

Николай Черников считает, что расширение проезжей части на трассе позволит спасти Липецк от пробок в час пик. По его мнению, нужно заниматься именно главными дорожными проблемами, а не снимать и перекладывать плитку в одних и тех же местах: «Предлагаю срочно заняться расширением основных дорог на въездах в город.

Самое быстрое и эффективное, что можно сделать - это расширить окружную дорогу до четырех полос движения. Для начала - на участке между выездами на лебедянское и елецкое направление. Это всего 4 км !!!Это простое решение разгрузит дороги внутри города и облегчит жизнь всех липчан». Пока с этим мнением согласны всего около 50 пользователей, но если число проголосовавших «за» достигнет 500, то вопрос ляжет на стол в администрации Липецка.

Инициатива Кирилла Крючкова насчет перекрестка у Ленино также — ответ на возникающие пробки. Липчанин уверен, необходимо сделать отдельную полосу со стрелкой для движения направо, с Рудника в сторону Воронежа, и с Усманской трассы в сторону Липецка, соответственно; то есть, движение направо будет открыто всегда. «Места для выделенных полос достаточно», прикинул Кирилл.

Вместе с дилеммой «Как добраться?» липчан волнует вопрос «Куда парковаться, если все же доехал?». Своей инициативой насчет увеличения парковки у школы Валентина Гута затронула, как оказалось, очень больной мозоль не только родителей школьников, а всех липчан. Женщина посетовала на то, что школа №14 не находится в шаговой доступности для учеников, и практически всем родителям приходится привозить детей на личных автомобилях. Вот только ставить их теперь некуда — парковку уменьшили в площади. «Места вокруг очень много, но его обнесли забором. То есть проблема не разрешена, а усугублена. Давайте проголосуем за нормальные условия городской среды, а конкретно - за автопарковку у школы №14», призвала Валентина. К предложению липчанки пользователи «Портала неравнодушных» отнеслись критически.

- С одной стороны понятно желание родителей безопасно довезти ребенка к школе и высадить его не где-то во дворах, а на остановке перед школой. С другой стороны расширением остановочной площадки могут воспользоваться лица, которые к данной конкретной школе не имеют никакого отношения. И вместо стоянки для родителей и школьников там образуется обычная парковка для всех и каждого. С третьей стороны очень часто можно услышать о нехватке парковочных мест и желании сделать их больше. Липецк и так превращается в город-парковку. Нормальные условия городской среды и обилие парковок — понятия несовместимые, - резюмирует Денис Кириллов.

- А я считаю, что как раз парковки на несколько машин вполне достаточно. Для того, что бы высадить ребёнка из машины — парковаться не нужно. Остановился на минуту — попрощался с ребёнком, дал наставления — и пускай топает в школу. Что за привычка доводить за руку до дверей? Нужно воспитывать в детях самостоятельность, а не растить «тепличные цветы», - делится мнение Егор Кокин.

- А вы ребенка из первого класса забирали когда-нибудь? Ученика первого класса учитель отпускает только, когда лично видит забирающего взрослого человека. Как он сам выйдет из школы? Дойти-то - дойдет. А вечером дети учатся во вторую смену, затемно заканчивают, и более старших забирают, не говоря о втором, третьем классе, - парирует автор идеи.

Вместе с транспортным вопросом липчане беспокоятся о благоустройстве регионального центра. На повестке дня — использование места под снесенным кинотеатром «Спутник» и яркая общественная зона в 15-ом микрорайоне. Так, активист «Портала неравнодушных» Евгений Стаханов видит на площади Победы новый фонтан, а Мария Чиграй — аллею зонтиков в спальном районе. Авторы уверены, что такие перемены только украсят Липецк. А вы можете с ними согласиться? Или уверены, что городу хватит фонтанов, а яркое украшение жилого района быстро приведут в негодность хулиганы?

Кроме того, на уровне Липецкой области подняли вопрос о бережном отношении к природе. Эту тему предложил доработать Сергей Козлов. Липчанин уверен, что региональные торговые сети нужно обязать выдавать покупателям не полиэтиленовые, а бумажные пакеты. А также Сергей считает, что региональным операторам по обращению с отходами надо дать новую нагрузку — разбирать свалки на площадках сбора ТБО. Если воплотить эти идеи в жизнь, то Липецкая область станет экологичнее и, как следствие, чище. Но стоит ли внедрять эти перемены — решат липчане, пользователи сервиса «Портал неравнодушных».

Транспорт, организация движения и парковок, благоустройство и бережное отношение к природе — все это острые для липчан темы. А какой вопрос больше всего волнует вас? Что важнее — автобус до порога дома или качественное медицинское обслуживание, парковка у школы или отмена поборов на охрану в учреждениях образования, новый фонтан или ремонт подъездов, бумажные пакеты для покупателей или дополнительные льготы для многодетных семей? На эти вопросы каждый из нас ответит по-разному. Но если вы оформите свое мнение как необходимую к воплощению в реальностью идею, то шансы на успех становятся гораздо выше. Специально для этого и создан «Портал неравнодушных» , где легко зарегистрироваться в пару кликов «мышкой» . А чего тебе не хватает в Липецке?







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