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Миронов рассказал о планах создать «мощное» левое движение в России

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Миронов рассказал о планах создать «мощное» левое движение в России

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что собирает коалицию непарламентских партий, чтобы к 2021 году усилить позиции левых в парламенте. В названии объединения останется слово «справедливость».

«Я уже объявил на закрытии весенней сессии, что мы работаем над созданием мощного левого движения. Думаю, уже осенью мы продемонстрируем первые результаты переговоров», — сказал политик «Известиям».

При этом он отметил, что пока речь идет о непарламентских партиях, «но в 2021 году многие из них могут стать парламентскими, в том числе в составе крупной объединенной партии на базе «Справедливой России». 

По словам Миронова, сейчас в России действуют 77 партий, примерно 25 из которых активно участвуют в региональных выборах. При этом зачастую они «просто растаскивают голоса», считает председатель «Справедливой России». 

«Все эти партии — левые, как мы и КПРФ. В исторической перспективе, вероятно, и у нас с КПРФ возможно объединение, но не скоро. А объединить все левые патриотические силы в один кулак — это требование времени», — подчеркнул Миронов.

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