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Экспорт услуг в сфере IT впервые в истории России превысил импорт

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Экспорт услуг в сфере IT впервые в истории России превысил импорт

Экспорт услуг из России по итогам первых шести месяцев 2018 года стал рекордным с начала кризиса 2014-го. Его стоимостной объем составил $30,9 млрд, следует из материалов ЦБ, с которыми ознакомились «Известия».

Это на 14,4% больше, чем годом ранее, и максимальный показатель с 2014 года. При этом за II квартал, по предварительной оценке ЦБ, Россия поставила за рубеж услуги на $16,8 млрд (+13,7% по сравнению с прошлым годом).

Крупнейшим разделом экспорта по-прежнему остается транспорт. Затем следуют туризм, строительство и информационные услуги, которые совокупно занимают 59% общего объема экспорта.

При этом экспорт услуг в сфере высоких технологий впервые в истории России превысил импорт. Объем продаж услуг в сфере IT за первое полугодие составил $2,55 млрд, а объем закупок — $2,52 млрд.

Это связано с усилиями российских IT-компаний по продвижению своих услуг на зарубежных рынках, а также с реализацией программы импортозамещения, отметил руководитель проекта Российского экспортного центра (РЭЦ) по поддержке экспорта и информационных технологий Марат Караваев.

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