Происшествия

сегодня, 08:05

В Липецкой области весь день будет ветренно

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#штормовое предупреждение
В Липецкой области весь день будет ветренно

Спасатели распространили штормовое предупреждение

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня, в ближайшие 1-3 часа и  течение дня ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

 В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

 При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.


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#штормовое предупреждение

Комментарии (2)

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???

13 минут назад
Прикольно ,не прячьтесь на остановках общественного транспорта , вашу мать... , у нас в некоторых местах их вообще нету , и рад бы спрятаться ,да негде . Организаторов такого благоустройства самих поставить подождать автобус в чистом поле под дождём и ветром .
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Ольга

43 минуты назад
Позор неграмотным! "весь день будет ветренно"- правильно "ветрено". Но это норма для данного ресурса.
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