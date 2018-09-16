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В огне пожара пострадал человек

543
#пожар
В огне пожара пострадал человек

В Ельце загорелась надворная постройка

В 17:31 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании надворной постройки в Ельце, на ул. Окружная, д.35.

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки по всей площади.Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
543
#пожар

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