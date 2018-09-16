В улетевшем в кювет ВАЗе есть пострадавший

В 16:10 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге Доброе – Мичуринск близ села Доброе.



В результате нарушения правил дорожного дижения произошел съезд автомобиля «ВАЗ 2115» в кювет.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Добровская РБ».