Происшествия

сегодня, 17:34

В улетевшем в кювет ВАЗе есть пострадавший

2 1050
#дтп
В улетевшем в кювет ВАЗе есть пострадавший
В 16:10 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге Доброе – Мичуринск близ села Доброе.

В результате нарушения правил дорожного дижения произошел съезд автомобиля «ВАЗ 2115» в кювет. 

 В результате произошедшего ДТП есть пострадавший, доставлен в ГУЗ «Добровская РБ».
2 1050
#дтп

Комментарии (2)

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гость

сегодня, 18:12
Хватит, не бухай!
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Хватит

сегодня, 17:46
бухать.
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