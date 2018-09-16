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сегодня, 16:52

Липецкая область из коммунистической резко превратилась в православную

29 1448
#религия #политический строй
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Липецкая область из коммунистической резко превратилась в православную

Смена настроений – норма, считают специалисты

В России существует «православный пояс» – регионы, отличающиеся высокой религиозностью и поддержкой действующей власти. Не так давно они же были наиболее «коммунистическими» – голосовали на выборах преимущественно за кандидатов от КПРФ, пишет   iq.hse.ru

Речь идет о 16 регионах, в том числе о Липецкой области. Напомним, в 90-х в Липецкая область действительного голосовала за коммунистов и Геннадий Зюганов набирал здесь больше голосов, чем Ельцин.

Среди населения в этих 16 регионах преобладают не просто верующие, а так называемые обрядовые, для которых важно соблюдать религиозные предписания, исповедоваться, молиться. Как показало ранее проведенное исследование, именно они больше голосовали за «Единую Россию» на выборах в 2011 году и Владимира Путина в 2012-м.

Раньше (середина 1990-х–начало 2000-х) эти же регионы составляли основу «красного пояса», то есть были территориями, где на выборах побеждали коммунисты. Почему же теперь они стали самыми православными, несмотря на десятилетия советского атеизма? Парадокса в таком преображении нет, считают исследователи. Тренд, по их мнению, закономерен, а его истоки в прошлом российского государства.

Территории бывшего «красного», а ныне «православного пояса» относятся к историческому ядру государства. Здесь всегда был экономический, политический и духовный центр страны, только с опорой на него могла укрепиться любая власть в столице, и он же активнее отзывается на изменения федеральной политики, говорится в исследовании.

Благодаря поддержке этих регионов, большевики выиграли Гражданскую войну. После того, как в 1991-м Москва отказалась от коммунизма, от него постепенно отошли и «исторические русские земли» (доминирование КПРФ прекратилось с победой «Единой России» на парламентских выборах 2003 года). И ими же быстрее других принят идеологический поворот, объявленный в 2012 году, — нынешний политический консерватизм.

В период Гражданской войны области отличались тяжелым наследием крепостничества (наибольшие показатели владения частными крепостными крестьянами, чей уровень жизни был ниже, а готовность к бунту, соответственно, выше), высокой долей сельского населения и религиозностью (больше всего православных храмов на душу населения). Сейчас это тоже сельские, преимущественно черноземные районы. Они не выделяются уровнем доходов и занятости населения, но показывают пример союза консервативных взглядов и электорального поведения: «религиозные избиратели массово голосуют за политическую силу, близкую им по убеждениям».

При этом исследователи проводят параллель с американским «библейским поясом». Вехи его формирования, по выводам авторов исследования, схожи с российским аналогом, а нынешнее состояние позволяет спрогнозировать развитие ситуации на отечественной почве.

В состав американского «пояса» входят юго-восточные штаты: Алабама, Миссисипи, Теннеси, Луизиана, Арканзас, Южная Каролина, Кентукки, Джорджия, Северная Каролина, Техас, Оклахома, Юта, Западная Вирджиния. Их жители привержены евангелическому протестантизму, десятилетиями массово поддерживают Республиканскую партию, наиболее консервативны в вопросах религии, семьи, «традиционных ценностей», полномочий федерального правительства.

Фото: mitropolia-lip.ru

 

29 1448
#религия #политический строй
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Комментарии (29)

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Вова Суворов

1 минуту назад
Повезло им с народом.
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Пирацетам - улучшает мозговое кровообращение

3 минуты назад
но Рабам это мало помогает. Они не помнят что рабство отменили всего лишь в 1861 году. Задумайтесь! Рабство только на бумаге было якобы отменено в 1861 году. А по факту и сегодня оно есть, только экономическое! - вас зомбируют брать кредиты чтобы купить зомбоящик и машину иномарку из фольги. Зачем вам пенсия? ваша задача до грроба отрабатывать долги!
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гость

8 минут назад
Такой продажный народец просто ужас! Веры здесь нет и не было,всех этих верующих можно охарактеризовать как "святые"сволочи, при первой перемене предадут веру и пойдут громить храмы.
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видели

9 минут назад
как попы у Собора писюнами мерялись - у кого иномарка круче. как же мерзко...Они же за бесплатно ничего не делают, каждый со своим прайс листом. Видно так связь с Богом быстрее....
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просто знайте

14 минут назад
Владимир Красное Солнышко - один из "Святых" получил такое прозвище за то что бухал страшно - поэтому и рожа красная была, убивал, насиловал...включите мозг - почему со временем подменяют правду ложью. Христианство внедрялось страшной кровью, * , а выживших детей зомбировали страхом! и думайте! - почему события на Ближнем Востоке с "истинно русскими именами" стали вдруг религей рабов, и почему Лже Петр1 (настоящий не вернулся из Великого Посольства) стал рубить окно для Гейропы...Религия - для Рабов, Вера - для Верующих!
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Вова Суворов

47 минут назад
Честный человек ходит на выборы.... и забирает домой свой бюллетень.
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Василий

48 минут назад
Шива, А превращение бывшего офицера КГБ и коммуниста в глубоко верующего человека не удивительно ?
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Вова Суворов

49 минут назад
И бомбит жлобов с трибуны самый главный в мире жлоб.
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Шива

52 минуты назад
Предательство всегда начинается с малого, а дальше идет по восходящей. Но превращение первого секретаря райкома КПСС в глубоко верующего христианина настораживает. Либо никогда он не верил в марксизм-ленинизм, а только прикидывался ради карьерных соображений, либо прикидывается христианином. Даже не знаю, что хуже в данном случае. Хотя очевидно, что если так карта ляжет, он готов принять любую веру в любой момент, если это будет выгодно и позволит остаться у корыта.
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Вова Суворов

52 минуты назад
Алигархи всей страны делу Ленина верны..
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