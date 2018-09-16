Липецкая область из коммунистической резко превратилась в православную

Смена настроений – норма, считают специалисты

В России существует «православный пояс» – регионы, отличающиеся высокой религиозностью и поддержкой действующей власти. Не так давно они же были наиболее «коммунистическими» – голосовали на выборах преимущественно за кандидатов от КПРФ, пишет iq.hse.ru

Речь идет о 16 регионах, в том числе о Липецкой области. Напомним, в 90-х в Липецкая область действительного голосовала за коммунистов и Геннадий Зюганов набирал здесь больше голосов, чем Ельцин.

Среди населения в этих 16 регионах преобладают не просто верующие, а так называемые обрядовые, для которых важно соблюдать религиозные предписания, исповедоваться, молиться. Как показало ранее проведенное исследование, именно они больше голосовали за «Единую Россию» на выборах в 2011 году и Владимира Путина в 2012-м.

Раньше (середина 1990-х–начало 2000-х) эти же регионы составляли основу «красного пояса», то есть были территориями, где на выборах побеждали коммунисты. Почему же теперь они стали самыми православными, несмотря на десятилетия советского атеизма? Парадокса в таком преображении нет, считают исследователи. Тренд, по их мнению, закономерен, а его истоки в прошлом российского государства.

Территории бывшего «красного», а ныне «православного пояса» относятся к историческому ядру государства. Здесь всегда был экономический, политический и духовный центр страны, только с опорой на него могла укрепиться любая власть в столице, и он же активнее отзывается на изменения федеральной политики, говорится в исследовании.

Благодаря поддержке этих регионов, большевики выиграли Гражданскую войну. После того, как в 1991-м Москва отказалась от коммунизма, от него постепенно отошли и «исторические русские земли» (доминирование КПРФ прекратилось с победой «Единой России» на парламентских выборах 2003 года). И ими же быстрее других принят идеологический поворот, объявленный в 2012 году, — нынешний политический консерватизм.

В период Гражданской войны области отличались тяжелым наследием крепостничества (наибольшие показатели владения частными крепостными крестьянами, чей уровень жизни был ниже, а готовность к бунту, соответственно, выше), высокой долей сельского населения и религиозностью (больше всего православных храмов на душу населения). Сейчас это тоже сельские, преимущественно черноземные районы. Они не выделяются уровнем доходов и занятости населения, но показывают пример союза консервативных взглядов и электорального поведения: «религиозные избиратели массово голосуют за политическую силу, близкую им по убеждениям».

При этом исследователи проводят параллель с американским «библейским поясом». Вехи его формирования, по выводам авторов исследования, схожи с российским аналогом, а нынешнее состояние позволяет спрогнозировать развитие ситуации на отечественной почве.

В состав американского «пояса» входят юго-восточные штаты: Алабама, Миссисипи, Теннеси, Луизиана, Арканзас, Южная Каролина, Кентукки, Джорджия, Северная Каролина, Техас, Оклахома, Юта, Западная Вирджиния. Их жители привержены евангелическому протестантизму, десятилетиями массово поддерживают Республиканскую партию, наиболее консервативны в вопросах религии, семьи, «традиционных ценностей», полномочий федерального правительства.

Фото: mitropolia-lip.ru