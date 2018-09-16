В лобовом столкновении в Липецке погиб водитель легкового автомобиля

Водитель микроавтобуса госпитализирован.

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Сегодня утром в Липецке в районе Новой Жизни произошло столкновение легкового автомобиля «Форд» и микроавтобуса «Фиат».



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Водитель микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.



Видео Ксении Казаковой и Алексея Филина.



