Происшествия

сегодня, 14:11

В лобовом столкновении в Липецке погиб водитель легкового автомобиля

15 3678
#дтп
3
В лобовом столкновении в Липецке погиб водитель легкового автомобиля

Водитель микроавтобуса госпитализирован.

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Сегодня утром в Липецке в районе Новой Жизни произошло столкновение легкового автомобиля «Форд» и микроавтобуса «Фиат». 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Водитель микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.

Видео Ксении Казаковой и Алексея Филина. 

15 3678
#дтп
3

Комментарии (15)

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Буша

7 минут назад
ВОДИЛЫ, ПОМНИТЕ ПРО МАТЕРЕЙ....
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му му

21 минуту назад
город Липецк город убийца
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собакоруборуб

26 минут назад
собакоруб, скоро встретимся) я знаю кто ты...
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Мэр

31 минуту назад
Как то так., наивный Игорек свято верит, что его визги здесь читают КОП, гибдд и все, к кому он тут взывает.
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Как то так.

42 минуты назад
Игорь, И ты,правда, думаешь,что решение технических вопросов решит проблему?
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Кинолог

42 минуты назад
собакоруб, ты случаем не в вольере живещь?
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Кук

58 минут назад
Покатаешься по Липецким дорогам, первое что в голову приходит многие там просто смерть ищут.
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собакоруб

сегодня, 15:17
там на матыре много быдло живет так же как и на опытной,обгоняют ,лезут до у.с.рачки а потом все равно на одном светоре стоим
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Игорь

сегодня, 15:16
Правители ведете счет? То автобус улетел месяц назад.
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Игорь

сегодня, 15:14
Каждый раз как еду по этой дамбе вспоминаю такие вот аварии, а я их там видел в этом году 4 шт.еду и ругаю себя что выбрал этот путь.ведь один выезжает на встречку на споости ,а второй не виновен.а погибают оба. Где мероприятия для улучшения обстановки на этой трассе? Гибдд ауу? Королев ты где?
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