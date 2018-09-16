Происшествия
сегодня, 14:11
В лобовом столкновении в Липецке погиб водитель легкового автомобиля
Водитель микроавтобуса госпитализирован.
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Сегодня утром в Липецке в районе Новой Жизни произошло столкновение легкового автомобиля «Форд» и микроавтобуса «Фиат».
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Водитель микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.
Видео Ксении Казаковой и Алексея Филина.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Водитель микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.
Видео Ксении Казаковой и Алексея Филина.
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Как то так.
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Игорь
Игорь