Происшествия

сегодня, 13:30

Москвич обокрал москвича в липецкой гостинице

1 662
#кража
Москвич обокрал москвича в липецкой гостинице
5 сентября в Отдел полиции № 8 УМВД России по  Липецку поступило заявление 36-летнего жителя Московской области о том, что неизвестные лица  путем свободного доступа из номера гостиницы, расположенной в Советском округе областного центра совершили кражу его сотового телефона.

Сотрудниками полиции установлен предполагаемый участник кражи – неработающий ранее судимый 32-летний житель Москвы. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Проверку проводит ОП № 8 УМВД России по Липецку.
1 662
#кража

Комментарии (1)

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Мотя

сегодня, 13:46
Лет 5 назад накопали мы картоши мешков 20 в деревне. Сложили в сарае. Утром приехали на камазе за картошечкой. А ее то и нету! По следам копыт и колес от телеги пришли к соседу. Что ж ты натворил, сосед, нас, соседей ограбил! А он с похмелья- а кого еще грабить? Тут все соседи! А вскорости и подох ворюга, опился
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