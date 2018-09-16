Москвич обокрал москвича в липецкой гостинице

5 сентября в Отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку поступило заявление 36-летнего жителя Московской области о том, что неизвестные лица путем свободного доступа из номера гостиницы, расположенной в Советском округе областного центра совершили кражу его сотового телефона.



Сотрудниками полиции установлен предполагаемый участник кражи – неработающий ранее судимый 32-летний житель Москвы. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Проверку проводит ОП № 8 УМВД России по Липецку.