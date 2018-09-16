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сегодня, 12:00
В Москве два человека были ранены в результате перестрелки
Стрельбу вели из травматического оружия
Стрельба, в результате которой 15 сентября вечером пострадали два человека на севере столицы, производилась из травматического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД Москвы.
Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили двух мужчин с ушибленными ранами головы и предплечья. Пострадавшие нарядами скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение.
Как сообщил один из пострадавших, у них произошел конфликт с неизвестными, один из которых произвел выстрелы из неустановленного травматического оружия.
По данным полиции, перестрелка произошла около 23:10 на улице Ангарской.
Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили двух мужчин с ушибленными ранами головы и предплечья. Пострадавшие нарядами скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение.
Как сообщил один из пострадавших, у них произошел конфликт с неизвестными, один из которых произвел выстрелы из неустановленного травматического оружия.
По данным полиции, перестрелка произошла около 23:10 на улице Ангарской.