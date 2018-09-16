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В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю дочку хозяев
Родители девочки купили собаку за две недели до трагедии
Собака загрызла пятилетнюю девочку в калининградском поселке Рощино, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по области Наталью Гацко.
Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы 15 сентября. На место выехала следственная группа, которая в ходе осмотра обнаружила на теле ребёнка раны от укуса животного. Согласно предварительной информации, девочку покусала собака, которую завели её родители около двух недель назад.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы 15 сентября. На место выехала следственная группа, которая в ходе осмотра обнаружила на теле ребёнка раны от укуса животного. Согласно предварительной информации, девочку покусала собака, которую завели её родители около двух недель назад.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, выясняются все обстоятельства произошедшего.