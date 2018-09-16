Общество

23 минуты назад

Чаплыгинский район удостоен гран-при всероссийского туристического фестиваля

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#туризм #Чаплыгинский район
Чаплыгинский район удостоен гран-при всероссийского туристического фестиваля

Чаплыгинский район принял участие в финале первых профессиональных всероссийских премий «События России» и «Маршруты России»

Презентации проектов-финалистов и церемония награждения победителей состоялись в Москве в рамках международной выставки «Отдых-2018».

По оценке экспертов премии, город Чаплыгин получил ГРАН-ПРИ в номинации «Муниципалитет. За вклад в развитие событийного туризма», фестиваль «Раненбургское застолье» занял 3 место в номинации «Культура. Гастрономические события», маршрут «Сырная провинция» занял 3 место в номинации «Гастрономический маршрут», также город Чаплыгин вошёл в тройку лучших «Площадок для проведения событий», сообщили в администрации Чаплыгинского района.

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#туризм #Чаплыгинский район

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