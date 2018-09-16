На М-4 столкнулись минивен и легковушка, после чего одно из авто загорелось

В аварии есть пострадавшие

В 01:00 16.09.2018 г. в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 462 км. трассы М4 «ДОН», в Хлевенском районе. В результате нарушение правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ - 21099» и минивена «Мерседес Вито», с последующим возгоранием.



К месту происшествия выехали: 1 отделение 27 ПСЧ. В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Хлевенская МРБ», сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.