Происшествия

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На М-4 столкнулись минивен и легковушка, после чего одно из авто загорелось

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#дтп
На М-4 столкнулись минивен и легковушка, после чего одно из авто загорелось

В аварии есть пострадавшие

В 01:00 16.09.2018 г. в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 462 км. трассы М4 «ДОН», в Хлевенском  районе. В результате нарушение правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ - 21099» и минивена  «Мерседес Вито», с последующим возгоранием.

К месту происшествия выехали: 1 отделение 27 ПСЧ. В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Хлевенская МРБ», сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
1560
#дтп

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