Пропавшую 15-летнюю девушку нашли

С ей все в порядке.

15-летняя девушка пропавшая в Липецкой области 8 сентября найдена живой. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".



Напомним, что школьница ушла из дома в селе Копцевы Хутора и о ее местонахождении до сегодняшнего дня ичего не было известно.

