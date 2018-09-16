Происшествия
вчера, 21:45
Пропавшую 15-летнюю девушку нашли
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С ей все в порядке.
15-летняя девушка пропавшая в Липецкой области 8 сентября найдена живой. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
Напомним, что школьница ушла из дома в селе Копцевы Хутора и о ее местонахождении до сегодняшнего дня ичего не было известно.
Напомним, что школьница ушла из дома в селе Копцевы Хутора и о ее местонахождении до сегодняшнего дня ичего не было известно.
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14.09.2018 15:04Происшествия
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