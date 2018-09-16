Происшествия

вчера, 21:45

Пропавшую 15-летнюю девушку нашли

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#пропавшие без вести
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Пропавшую 15-летнюю девушку нашли

С ей все в порядке.

15-летняя девушка пропавшая в Липецкой области 8 сентября найдена живой. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

Напомним, что школьница ушла из дома в селе Копцевы Хутора и о ее местонахождении до сегодняшнего дня ичего не было известно.
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#пропавшие без вести
10

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