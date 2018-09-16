Спорт

вчера, 19:39

Легендарный Игорь Колыванов высоко оценил болельщиков в Липецке

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#Футбол #"Металлург"
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Легендарный Игорь Колыванов высоко оценил болельщиков в Липецке

В Липецке побывала настоящая "легенда" футбола.

Итог игры с «Металлургом» в Липецке (ничья – 0:0) подвел наставник столичного «Торпедо» Игорь Колыванов, легендарный в прошлом футболист столичного «Динамо», итальянских клубов Серии «А» «Фоджа» и «Болонья» и национальной сборной (59 игр, 15 голов за сборные СССР/СНГ/России), тренер сборной России, выигравшей первенство Европы в 2006 году Игорь Колыванов.

- Результат сегодняшнего матча закономерен, - считает главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов, - Мы играли с очень хорошей командой, которая отличается агрессивными действиями в домашних матчах. «Металлург» играет быстро, много забивает голов. Нам было тяжело – и в плане конструктивной игры, и в плане реализации тех моментов, что мы создали. Несмотря на то, что впервые в сезоне потеряли очки, мне хочется сказать спасибо ребятам.

Мы немножко сейчас находимся в небольшой яме. 8 матчей, что мы провели в июле и в августе, сказываются. Сегодня не получилось сыграть в быстрый футбол, много атаковать. Но мы опять не пропустили, сыграли очень организованно.

- Две замены вы сделали еще в первом тайме. Что пошло не так?

- На протяжении последнего месяца мы играем практически одним составом. Спады неизбежны. В первом тайме у нас не держался мяч в центре поля, пришлось «ремонтировать» состав. Андрей Лях, который до этого хорошо провел несколько матчей, сегодня оказался не в своей тарелке. Он старался, он двигался… Замены направлены на усиление. Каждый тренер хочет усилить свою игру, верно? К тому же у «Торпедо» есть двадцать человек, и все способны играть в основном составе.

- В прошлом сезоне вы вкусили прелестей игры на нашем резервном стадионе «Сокол». Сегодня матч прошел в комфортных условиях. Как это влияет на футболистов?

- Мне хочется поблагодарить и наших болельщиков, и болельщиков, которые пришли поддержать вашу команду. Всегда приятно играть при переполненных трибунах, приятно, когда болельщики поддерживают. Плюс, на натуральном газоне футбол совсем другой (улыбается).

- Большую часть матча «Металлург» владел инициативой. Наша команда вас чем-то удивила?

- Мы основательно готовились к этому матчу и предполагали, что дома «Металлург», имея на два очка меньше, чем у нас, постарается реализовать свои шансы. Поэтому мы сыграли очень внимательно, аккуратно и грамотно. Соперник не давал нам раскрыться в атаке в полной мере.

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#Футбол #"Металлург"
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Комментарии (2)

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Kent

вчера, 23:40
После 2 минут игры было сразу понятно что останется 0-0.Бараны забивать не умеют
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ипать

вчера, 21:28
вот это и есть футбол
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