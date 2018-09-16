Предоставить народу право выбора означает пустить дела на самотек

Итоги недели

Ключевые события прошедшей недели произошли в минувшее воскресенье: в стране случился Единый день голосования и антиправительственные митинги сторонников Алексея Навального. Не обошли они и нас.Итоги единого дня голосования 9 сентября получили совершенно разные оценки. Одни говорят о сокрушительном поражении «Единой России» (во власти и в самой партии поражение отрицают и говорят о локальных неудачах), другие - что ничего, по сути, не изменилось. Но объективно «Единая Россия» показала худшие результаты на выборах за всю свою историю: вторые туры губернаторских выборов пройдут сразу в четырех российских регионах. Впрочем, в остальных 18-ти субъектах Федерации представители партии власти одержали победы. Оказались предсказуемыми и результаты дополнительных выборов в Госдуму по семи одномандатным округам: пять «единороссов», один коммунист и один член ЛДПР.На довыборах депутата Липецкого областного Совета по одномандатному избирательному округу № 22 победила ректор ЕГУ Евгения Герасимова, набрав 37,6% голосов. Депутатом Грязинского госовета стала член «ЕР» Елена Дробышева с 50,6% голосов.- мандатами обзавелись Игорь Крутских и Александр Кофанов. Так что в регионе - мертвая стабильность.Впрочем, эти мало что значащие для общества в целом выборы избиратель проигнорировал. Так, явка в среднем по двум округам в Липецке не превысила 12%. То есть выборы стали самыми неинтересными для горожан (см.). Но, может, так и было нужно их организаторам?- Даже если пять человек придут на выборы, они все равно будут признаны действительными, порога явки нет уже около семи лет, - сказал председатель облизбиркома Юрий Алтухов.Итак, власти не интересно делать выборы интересными. А зачем, если на них строем придут бюджетники и прикормленные общественники и сделают нужный результат? Вопрос в другом: почему выборы не интересны оппонентам правящей партии?- Некоторые кандидаты участвуют в выборах для участия, а не для победы, - резюмировал председатель облизбиркома.И Юрий Алтухов в прав: так, кандидаты от ЛДПР и «Справедливой России» на довыборах в Липецкий горсовет показали стремящуюся к нулю активность.9 мая сторонники оппозиционера Алексея Навального провели в Липецке шествие и митинг против пенсионной реформы. Как это было, читайте в публикацииВ отличие от Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга сотрудники полиции в Липецке, проявив похвальную сдержанность, не «винтили» задержанных. А потом свое слово сказал суд. Так,. Но Юрию Москалеву повезло куда больше, чем его товарища по митингу, инвалиду Александру Наумову - этот. Впрочем, 150 000 рублей - это минимальная санкция по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ («повторное нарушение правил организации митингов»). Александру Наумову вменена именно эта статья обвинения, что летом прошлого года его уже штрафовали по аналогичному составу правонарушения.Свое «фе» повышению пенсионного возраста сказали и коммунисты. Трибуной полемики против предложенной правительством пенсионной реформе стал Липецкий горсовет (см.).По выкладкам коммунистов, россияне в среднем работают 36-40 лет. В течении этого времени работодатели выплачивают взносов столько, что по итогу получаются 103 зарплаты. А средний возраст дожития россиян - 12 лет. Если размер пенсии составляет 32% от прежней зарплаты, то за 12 лет пенсионер получит выплаты, составляющие 47 его прежних зарплат.- А где же остаток в 56 зарплат? - бросил в звенящую пустоту депутат Николай Быковских. И резюмировал: «Это - не реформа, а грабеж населения».. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета. Но депутаты поспорили по другому поводу: при распределении 457 млн рублей, полученных мэрией от регионального и федерального центров, камнем преткновения стало выделение МБУ «Технопарк-Липецк» на реконструкцию зданий еще 113 млн рублей вдобавок к уже освоенным по этой статье расходов 223 миллионам. Депутат Николай Быковских эти расходы назвал «отмыванием денег», полученных из вышестоящих бюджетов.Игорь Тиньков вступился за выделение средств на технопарк:- Только слепой не может увидеть, что технопарки и экономические зоны могут успешно работать при условии выкладывания в них длинных денег государством. Ждать от этаких вложений быстрой прибыли не приходится.И спикер прав (см.). GOROD48 считал и считает выделение денег на «липецкое Сколково» неоправданными тратами. О мертворожденности проекта свидетельствует то, что в нем не реализовано ни одного коммерческого проекта по наработкам ученых нашего технического университета. А ведь изначально ОЭЗ технико-внедренческого типа задумывалась как база реализации научных разработок работающих в политехе 50 докторов и 336 кандидатов наук (сейчас в интеллектуальном багаже 23 резидентов зоны есть лишь два продукта, внесенных в Единый реестр российских программ, и семь патентов на изобретения). «Выхлоп» от резидентов технопарка составил... 33 млн рублей налогов и таможенных платежей!Еще одна трата мэрии - покупка за 72,9 млн рублей здания АО «Свой дом» на улице Первомайской, 55 (см.). Администрация Липецка желает разместить в нем коллективы двух учреждений: МКУ «Управление строительства города Липецка» (в настоящее время занимающего помещения площадью 500 кв.м. в здании на площади Победы, 8) и МУ «Управление главного смотрителя (сейчас находящегося в здании бывшего детсада на улице Космонавтов 42/3). С точки зрения покупателя, при таком подходе два коллектива общим числом в 130 человек будут сидеть в одном месте, что сэкономит для городского бюджета 1,9 млн рублей коммунальных расходов в год.Схема покупки этого объекта за средства областного бюджета вызвала сомнения в ее эффективности у Счетной палаты Липецка и в ее правовой чистоте у депутата Николая Быковских, который намерен оспорить ее в прокуратуре. При обсуждении будущего МУП «Липецкпассажиртранс» он бросил в лицо чиновникам, присутствующим на депутатской комиссии, обвинение в том, что они «продадут за копейки акции нужным людям» (см.). В мэрии, которую подержал спикер горсовета Игорь Тиньков, напротив, считают, что акционирование необходимо муниципальному предприятию как воздух.В частности, чиновники уверяют, что изменение формы собственности позволит привлекать заемные средства на обновление парка муниципального транспорта. Так, в этом году муниципальный перевозчик уже списал в утиль 23 автобуса 2002-2004 годов выпуска и до конца года спишет еще 20 машин, а в следующем году предприятие снимет с маршрутов еще 60 единиц техники как морально и физически устаревших. Как АО, Липецкпассажиртранс может представить банкам в виде залогового имущества для приобретения новой техники строения и сооружения стоимостью до 100 млн рублей и автобусы общей стоимостью до 344 млн рублей. В планах предприятия приобрести после приватизации еще 71 автобус: 25 «Волгабасов» вместимостью 111 пассажиров марки 5270G2 ценой в 7,1 млн рублей за штуку и 10 машин марки «МАЗ 103486» вместимостью 98 человек по цене 8,2 млн рублей за единицу. Также дептранс намерен купить 36 минских автобусов с пробегом 2012 года выпуска за 55 млн рублей.На этой неделе руководство Липецка под предводительством первого вице-губернатора Юрия Божко проинспектировало городские магистрали, попавшие под миллиардное финансирование федерального центра по программе «Безопасные и качественные дороги». Но не все по факту получилось так, как планировалось (см.).Так, из 18 дорог Липецка, попавших в проект «БКД», к началу этой недели в эксплуатацию были приняты девять. Еще три чиновники приняли на этой неделе: улицу Железнякова (район Опытной станции), улицу 10 Шахта и проспект Мира. Проблемными остались два объекта: улица Первомайская и улица Гагарина. И там, и там подрядчики увязли в мощении тротуаров плиткой. На улице Первомайской с работой в срок не управилось ООО «Дорожник» под управлением Азата Казарова, председателя армянской диаспоры города, на улице Гагарина - фирма известного представителя азербайджанской диаспоры Закира Шабанова «Эверест». В итоге, чтобы закончить ремонт хотя бы к концу следующей недели, часть тротуаров на улице Гагарина закатают в асфальт., хотя за средства федерального центра в этом году ремонтируют… всего пять дворов! Строители выбились из графика благоустройства двора по улице Степанищева, 11, улице Петра Смородина, 24 и по улице Терешковой, 30. Ко всем нарушителям сроков будут применены штрафные санкции.… На этой неделе глава Липецка Сергей Иванов заявил, что. Высоковольтную линию уберут под землю в следующем году. Освободившаяся полоса может быть использована в будущем под ветку скоростного трамвая. Также в следующем году Сергей Иванов намерен приступить к масштабной реконструкции проспекта Победы. Напомним, что работы по превращению этой магистрали в шестиполосную дорогу на всем ее протяжении оценены в миллиард рублей. Сейчас в мэрии думают, как организовать эту работу - за год или за два.. Сергей Иванов призвал расширить и благоустроить один из въездов в областной центр. Чтобы разгрузить движение по улице Баумана, на участке от пересечения магистрали с улицей Пожарского до кольцевой развязки на подъезде к Окружному шоссе планируют построить дороги-дублеры - по одной полосе в обоих направлениях. Идея потребует серьезных усилий и вложений. В частности, придется переносить опоры освещения и часть остановочных павильонов, устанавливать дополнительные светофоры, оборудовать кольцевые развязки, но главное - строить ливневую канализацию.А вот и хорошая новость: Липецкая футбольная арена получила сертификат о допуске к проведению официальных матчей.- по их истечении нужно получать новый сертификат соответствия спортивной арене стандартам Российского Футбольного Союза (РФС). Вчера на стадионе прошел «матч года»: липецкий «Металлург» сошелся со столичным «Торпедо» (см.). Отметим, что «Металлург» стал первой командой, которая в нынешнем сезоне сумела отобрать очки у москвичей в том турнире, в котором играет.Первый вице-губернатор Юрий Божко устроил разнос руководству Липецка из-за медленного. По его мнению, благоустройства территории у Комсомольского пруда. Он даже пригрозил потерей должности вице-мэру Михаилу Щербакову. Тот, в свою очередь, сообщил Юрию Божко, что объем контракта - 78 миллионов рублей со сроком исполнения до 1 ноября, и что подрядчик идем с отставанием на неделю, выполнив к моменту инспекции 40% работ.В свою очередь, глава Липецка Сергей Иванов попытался объяснить задержку работ неопределенностью со скульптурной композицией из нержавейки у остановки общественного транспорта «площадь Революции», которую краеведы называют памятником внеземным цивилизациям, в горожане - «чебурашкой». Мол, есть желание перенести ее в новые микрорайоны, например, в сквер на на улицу Белана, а на ее место поставить памятник императрице Екатерине Второй (см.).А вот ремонт площади Петра Великого, который закончен на 70%, должны сдать 1 октября. Пройдет еще две недели, и станет ясно, сдержат ли свое слово чиновники мэрии.- у МУ «Городской дворец молодежи «Октябрь» по инициативе руководства областной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». А по инициативе пользователя сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Марии Чиграй. В свою очередь,Впрочем, наш город так и останется шанхаем, как его назвала во время визита к нам спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко, если не решить вопросы с гаражами, автомобильной рухлядью, голубятнями и «сенцовскими» киосками -. Также важно использовать небольшие участки природы для того, чтобы спасти их от разорения и принести пользу для горожан.Взять, к примеру, микрорайон «Елецкий» - самый быстрорастущий район Липецка. Мэрия связала его с городом несколькими муниципальными автобусными маршрутами, но забыла сделать элементарное: дать его жителям возможность пешеходного сообщения с ближайшими микрорайонами, торговыми центрами, парком. В итоге те, кто живет в «Елецком», вынуждены эти самые несколько сотен метров преодолевать либо по трассе Липецк-Елец, двигаясь бок о бок с грузовиками и легковыми автомобилями, либо проезжать одну остановку на автобусах, либо шагать по дну лога. Но эта самая народная тропа оказалась полна опасностей: на паблике «Елецкого» в соцсетях пишут о том, что в кустах вдоль нее и у труб теплотрассы шарятся сексуально озабоченные мужчины (см.).- В городе два года подряд на ремонт дорог тратят по миллиарду рублей. А тут и нужно всего несколько миллионов, и жители всего микрорайона будут счастливы, - говорит Андрей Трофименков.. По данным управления потребительского рынка мэрии, летом этого года выросли магазинные цены сразу на 17 продуктов питания из потребительской корзины. Лидерами гонки цен стали пшено (+40%) и морковь (+38,3%). На 4% по сравнению с июлем 2017 года подскочила цена говядины, на 2% - свинины, на 1,2% - баранины, на 7,8% - кур. Подорожали картофель на 2,7% и яблоки на 3%. Выросла цена на подсолнечное (+7,6%) и сливочное (+2,9%) масло. Мы стали больше платить за хлеб и соль.Чиновники утешают, что в Липецке дешевле, чем у соседей по ЦФО, капуста, лук, гречка, хлеб, яблоки и яйца.Как всегда, открытым остается вопрос о качестве того, что мы едим. Так, общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила в государственной аккредитованной испытательной лаборатории «Тест-С.-Петербург» десять образцов полутвердого сыра, приобретенного в разных магазинах города. Среди подвергнутых проверке сыров был продукт из села Чернава Измалковского района. В сыре «Саул Лайт» не обнаружилось ни капли молочного жира (см.). Кстати, полтора года назад в магазине Санкт-Петербурга был куплен лев-толстовский творог, который воспламенялся при нагреве.Чтобы не есть всякое гэ, можно производить продукты питания самостоятельно. Или перейти по примеру наших предков на собирательство, как это делает пенсионерка из села Калабино Тамара Татаринцева.. Причем карасей из камышей она достает едва ли не в промышленных масштабах: по 30 килограммов рыбы за полтора часа. В этом промысле все честно: намутил воду, загнал рыбу в камыши и хватай ее за жабры! Как говорят в соцсетях: «А что, так можно было?»Самая большая полемика - свыше 800 комментариев - собрала новостьВ департаменте образования собираются объединить школу №63 и лицей №66. Таковы планы на 2018-2020 годы. Школа №63 открылась в Липецке в 1984 году, а лицей №66 начал работу в 1988 году. Если школа работает в одну смену и учит детей пять дней в неделю, то в лицее приходится проводить занятия в две смены с понедельника по субботу.Большинство комментаторов не видят в таком слиянии ничего хорошего.