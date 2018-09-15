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В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек

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В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек

Еще 11 человек пропали без вести

Десять человек утонули, одиннадцать считаются пропавшими без вести в результате крушения парома Fungka Permata V, перевозившего 147 пассажиров в провинцию Северное Малуку в Индонезии, сообщает Интерфакс со ссылкой на дирекцию морского транспорта страны.

Трагедия произошла в пятницу к югу от архипелага Бангай в провинции Центральный Сулавези. На пароме произошел пожар, в результате которого судно затонуло. Из-за сильных волн и ветра спасатели смогли попасть к месту крушения только через три часа.

Спасти удалось 126 человек, включая 11 членов экипажа. Не менее 10 утонули, 11 считаются пропавшими без вести.

Причины пожара пока неизвестны.
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