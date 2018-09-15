Выходной маршрут

сегодня, 15:01

«Застывшее время»: опасные пещеры-каменоломни в Малых Борках

6 523
#Застывшее время
«Застывшее время»: опасные пещеры-каменоломни в Малых Борках

На этот раз маршрут выходного дня мы запланировали в Тербунский район. Помимо других достопримечательностей, здесь в Малых Борках есть рукотворные пещеры - этот интересный многим туристам объект образовался вследствие добычи известняка в каменоломнях XIX века.

Нашли уникальные для нашего региона пещеры мы с трудом, уж очень низко они расположены. К нашему удивлению, природный памятник оказался заброшенным - пещеры сильно осыпались, а потому по ним, в основном, можно пробираться только ползком. Связи здесь, под землёй, нет. Своды очень низкие. Однако в пещерах довольно влажно - на камнях проступает вода. На стенах сидят бабочки. Заблудиться в пещерах нельзя - их протяженность не больше ста метров.
6 523
#Застывшее время

Комментарии (6)

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Полина

15 минут назад
М︍н︍е 2︍4︍,︍ ︍︍П︍о︍л︍и︍н︍а︍, м︍ож︍н︍о л︍и︍ч︍н︍о︍, м︍о︍ж︍н︍о п︍о в︍э︍б︍к︍е︍.︍ Х︍о︍ч︍у︍ п︍р︍︍о︍в︍е︍с︍т︍и п︍р︍и︍я︍т︍н︍ы︍й в︍е︍ч︍е︍р.︍ Д︍е︍н︍е︍г н︍е н︍а︍д︍о!︍ Т︍е︍л︍е︍ф︍о︍н︍ и︍ ф︍о︍т︍о︍ в п︍р︍о︍ф︍и︍л︍е︍ >>> 18pop.ru
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кот Матроскин

сегодня, 17:09
так всё, Вискас никому не продавать - а то тут штырит уже всех)
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миссис Ухайдокансонн

сегодня, 16:47
Холмс! Ватсон! тут Лейстреду надо помочь - грит бордюры втюхивают, не знает что делать. Так что оставьте свои мысли про взорванные подземные входы внутрь Земли.
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Алиса - Меллафон

сегодня, 16:09
А чего вы хотите? Соборная площадь - самая высокая. Под ней - если верить слухам - бомбоубежище.
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Ватсон

сегодня, 15:33
Понимаете ли Холмс, проще все списать на чудо природы и сделать заповедник чтобы лишние глаза не видели и не думали мозги. То же самое по сути в Галичьей Горе - где дуристам внедряют идею - что это скалы, ухахахах - скалы на Древнерусской возвышенности)))Когда там сплошные оплавы и такие же взорванные подземные ходы. А помните Холмс - как то давно была новость - что нашли в ЛО дот со старинными Тибетскими манускриптами и все сразу умолачали...Вывод простой - что надо скрыть от общественности - объявляют Заповедником и чудом природы. А если не получается - ставят кассу и уже за деньги внедряют чушь.
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Шерлок Холмс

сегодня, 15:26
Видите Ватсон! Налицо взорванные ходы подземных сооружений. Чтобы никто не узнал лишнего! Налицо правильные геометрические линии искусственных строений. Но всё будет списано на чудо природы и якобы мелкие разработки известняка.
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