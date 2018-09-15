«Застывшее время»: опасные пещеры-каменоломни в Малых Борках

На этот раз маршрут выходного дня мы запланировали в Тербунский район. Помимо других достопримечательностей, здесь в Малых Борках есть рукотворные пещеры - этот интересный многим туристам объект образовался вследствие добычи известняка в каменоломнях XIX века.

Нашли уникальные для нашего региона пещеры мы с трудом, уж очень низко они расположены. К нашему удивлению, природный памятник оказался заброшенным - пещеры сильно осыпались, а потому по ним, в основном, можно пробираться только ползком. Связи здесь, под землёй, нет. Своды очень низкие. Однако в пещерах довольно влажно - на камнях проступает вода. На стенах сидят бабочки. Заблудиться в пещерах нельзя - их протяженность не больше ста метров.

