В России

сегодня, 14:31

Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом‍

356
Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом‍

Погибли водитель микроавтобуса и три его пассажира

Грузовик и микроавтобус столкнулись в Ленинградской области ночью 15 сентября. В ДТП погибли четыре человека, сообщают «Известия» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Авария произошла в Волосовском районе на 76-м км автодороги «Нарва»: грузовик с прицепом и Mercedes Sprinter не смогли разъехаться. В результате лобового столкновения погибли водитель иномарки и три его пассажира. Четвертый пассажир микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.

Оба транспортных средства вылетели с дороги. Дальнобойщик не пострадал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают причины ДТП.
356

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Минздраве назвали три главных принципа долголетия‍
В Минздраве назвали три главных принципа долголетия‍

сегодня, 15:47

В России
В Забайкалье появится аэродром с взлетной полосой более 3 тыс. метров
#авиация
В Забайкалье появится аэродром с взлетной полосой более 3 тыс. метров

вчера, 17:18

В России
Глава ВТБ раскрыл подробности плана по дедолларизации

вчера, 17:16

В России
В деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант‍
#Пожар в Зимней вишне
В деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант‍

вчера, 10:58

В России
На учениях «Восток-2018»‍ Россия применила уникальные ракеты-невидимки
#Восток-2018 #ракеты-невидимки
На учениях «Восток-2018»‍ Россия применила уникальные ракеты-невидимки

вчера, 10:13

В России
На МКС нашли новые следы от дрели
#МКС #Союз
На МКС нашли новые следы от дрели

вчера, 10:07

В России