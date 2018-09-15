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Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом
Погибли водитель микроавтобуса и три его пассажира
Грузовик и микроавтобус столкнулись в Ленинградской области ночью 15 сентября. В ДТП погибли четыре человека, сообщают «Известия» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Авария произошла в Волосовском районе на 76-м км автодороги «Нарва»: грузовик с прицепом и Mercedes Sprinter не смогли разъехаться. В результате лобового столкновения погибли водитель иномарки и три его пассажира. Четвертый пассажир микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.
Оба транспортных средства вылетели с дороги. Дальнобойщик не пострадал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают причины ДТП.
Авария произошла в Волосовском районе на 76-м км автодороги «Нарва»: грузовик с прицепом и Mercedes Sprinter не смогли разъехаться. В результате лобового столкновения погибли водитель иномарки и три его пассажира. Четвертый пассажир микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.
Оба транспортных средства вылетели с дороги. Дальнобойщик не пострадал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают причины ДТП.