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Число жертв урагана «Флоренс» возросло до пяти‍

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Число жертв урагана «Флоренс» возросло до пяти‍

Ураган "Флоренс" накануне обрушился на восточное побережье США

Жертвами урагана "Флоренс" в американском штате Северная Каролина стали пять человек, сообщает РИА Новости.

В городе Уилмингтон при падении дерева на дом погибли женщина и 8-месячный ребенок. В Кинстоне 78-летний мужчина погиб от удара током, а еще один мужчина, 77 лет, стал жертвой сильного порыва ветра после того, как вышел из дома, чтобы проверить своих собак.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Все они являются жителями Северной Каролины. Власти штата не исключают, что жертв может быть больше.

"Факт заключается в том, что шторм - смертоносный, и мы знаем, что шторм какое-то время не закончится", - приводит слова губернатора Северной Каролины Роя Купера агентство Associated Press.

После удара стихии около 930 тыс. домов и предприятий в городах восточного побережья США остались без электричества. По данным CNN, более 770 тыс. зданий обесточены в Северной Каролине, более 130 тыс. в Южной Каролине. Во время урагана были повалены деревья, повреждены дороги и другая инфраструктура.
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