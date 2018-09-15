«Кросс нации-2018» в Липецке: участники берут на себя ответственность за свое здоровье

Традиционный забег только что стартовал.

Ровно в 12.00 на улице Ленина в Липецке был дан старт массовому легкоатлетическому забегу «Кросс нации»-2018.

По оценкам организаторов, на старт вышли не менее трех тысяч липчан от мало до велика.

Женщины, а также участники до 17 лет и ветераны пробегут дистанцию в 500 метров, а взрослые мужчины - 1 км.

Традиционные забеги проходят осенью практически во всех средних и крупных городах России, ведь акция носит Всероссийский характера - такой, как, например, зимняя «Лыжня России».

По требованию устроителей, участники до 17 лет для допуска к соревнованиям и получения стартовых номеров должны предоставить медицинскую справку о состоянии своего здоровья. Взрослым разрешается обойтись без справки, но тогда нужно написать расписку, что всю ответственность вы берете на себя.

По нашим наблюдениям, большинство предпочли второй вариант. Самое распространенное объяснение - к врачам сложно попасть даже на лечение, а не то, что за справкой.

Победители «Кросса нации» получат призы.



Отметим, что сегодняшний день в Липецке будет на редкость спортивным. В 13.00 свою первую игру в новом сезоне проведет МХК "Липецк", в гости к которому приехал рыбинский "Полет". А в 15.00 на обновленном стадионе "Металлург" пройдет первая игра, которую уже окрестили "матчем года" - в битве за лидерство в группе "Центр" сойдутся наша команда и легендарное московское "Торпедо".

