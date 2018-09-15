Спорт

сегодня, 11:59

«Кросс нации-2018» в Липецке: участники берут на себя ответственность за свое здоровье

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#Кросс нации #легкая атлетика
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«Кросс нации-2018» в Липецке: участники берут на себя ответственность за свое здоровье

Традиционный забег только что стартовал.

Ровно в 12.00 на улице Ленина в Липецке был дан старт массовому легкоатлетическому забегу «Кросс нации»-2018.

По оценкам организаторов, на старт вышли не менее трех тысяч липчан от мало до велика.

Женщины, а также участники до 17 лет и ветераны пробегут дистанцию в 500 метров, а взрослые мужчины - 1 км.

Традиционные забеги проходят осенью практически во всех средних и крупных городах России, ведь акция носит Всероссийский характера - такой, как, например, зимняя «Лыжня России».

По требованию устроителей, участники до 17 лет для допуска к соревнованиям и получения стартовых номеров должны предоставить медицинскую справку о состоянии своего здоровья. Взрослым разрешается обойтись без справки, но тогда нужно написать расписку, что всю ответственность вы берете на себя.

По нашим наблюдениям, большинство предпочли второй вариант. Самое распространенное объяснение - к врачам сложно попасть даже на лечение, а не то, что за справкой.

Победители «Кросса нации» получат призы.

Отметим, что сегодняшний день в Липецке будет на редкость спортивным. В 13.00 свою первую игру в новом сезоне проведет МХК "Липецк", в гости к которому приехал рыбинский "Полет". А в 15.00 на обновленном стадионе "Металлург" пройдет первая игра, которую уже окрестили "матчем года" - в битве за лидерство в группе "Центр" сойдутся наша команда и легендарное московское "Торпедо".

7 1384
#Кросс нации #легкая атлетика
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Комментарии (7)

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Полина

15 минут назад
М︍н︍е 2︍4︍,︍ ︍︍П︍о︍л︍и︍н︍а︍, м︍ож︍н︍о л︍и︍ч︍н︍о︍, м︍о︍ж︍н︍о п︍о в︍э︍б︍к︍е︍.︍ Х︍о︍ч︍у︍ п︍р︍︍о︍в︍е︍с︍т︍и п︍р︍и︍я︍т︍н︍ы︍й в︍е︍ч︍е︍р.︍ Д︍е︍н︍е︍г н︍е н︍а︍д︍о!︍ Т︍е︍л︍е︍ф︍о︍н︍ и︍ ф︍о︍т︍о︍ в п︍р︍о︍ф︍и︍л︍е︍ >>> 18pop.ru
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Вера

32 минуты назад
Во как. Слово дышать даже под цензурой.
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Вера

34 минуты назад
Побегали по команде, * Липецка, самого чистого города, одно здоровье просто. "врачам сложно попасть даже на лечение, а не то, что за справкой" Конечно же, зачем решать такие проблемы, мы побегаем раз в год и до пенсии доживёт, и детей в армию к вове отправим, там же их сделают мужчинами а не инвалидами и врачи вообще будут не нужны. Марш матарей так и не будем освещать, подумаешь тётки собрались, их дети сами виноваты, ходят недовольные, лодки качают, ишь.
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Русский

сегодня, 15:38
Какая нация ? Русский человек в своей стране безправный , скажеш слова и ты националист . Так было и при СССР все жили нармально кроме нас русских мы были нужны как рабсила и пушачное мясо и все не каких прав. А теперь нас ещё все * « обвиняют во всех смертных грехах комуняк.
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""

сегодня, 13:35
МЕТАЛЛУРГ-ДАЕШЬ ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН!!!!!
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***

сегодня, 13:19
Ребята хорошо бегут! Вот только неувязочка маленькая?! Когда человек отстаивает права своего народа,его почему то,называют НАЦИОНАЛИСТ,наверное от слова Нация.Вот я и предполагаю что,Кросс Нации,можно наверное назвать,Кросс Националистов! Вот и пойми,то этим словом клеймят человека,а тут целый кросс обозвали!
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а вот водку пить, это вам не спортом

сегодня, 12:03
заниматься,для этого здоровье надо иметь
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