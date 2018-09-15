Проспект Мира и еще две дороги, отремонтированные в Липецке по проекту БКД, приняты комиссией

Три магистрали, обновленные в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», приняты специальной комиссией 14 сентября в Липецке.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специальная комиссия в составе и. о. главы Липецка Дмитрия Аверова, руководителей профильных структурных подразделений администрации города, региона, представителей Управления ГИБДД оценивали сегодня качество ремонта на проспекте Мира, улице Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая) и участке от Лебедянского шоссе до улицы имени Маршала Рыбалко в районе 10 шахты.

Из трех объектов два приняты с рабочими замечаниями, которые подрядчики обязаны устранить до конца следующей недели, сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин. Так на проспекте Мира предстоит выполнить до полного объема благоустройство газонов - отсыпать чернозем и посеять траву, доделать разметку (осталось 10-15%), установить несколько дорожных знаков. На улице Железнякова необходимо доуплотнить обочину. Подрядчикам обоих объектов предписано также убрать за собой оставшийся строительный мусор.

Всего на данный момент в областном центре принято 12 магистралей или больше половины из общего списка дорог, включенных в план комплексного ремонта по проекту БКД. На большинстве из них обновляется не только проезжая часть с заменой бордюров, но и тротуары. В конце следующей недели должны быть проверены и приняты еще несколько объектов.

Как известно в нынешнем году масштабный дорожный ремонт в рамках проекта ведется на 18 улицах областного центра. На эти цели направлено более одного миллиарда рублей.



