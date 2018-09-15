Общество

сегодня, 10:37

Проспект Мира и еще две дороги, отремонтированные в Липецке по проекту БКД, приняты комиссией

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#дорожные работы
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Проспект Мира и еще две дороги, отремонтированные в Липецке по проекту БКД, приняты комиссией

Три магистрали, обновленные в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», приняты специальной комиссией 14 сентября в Липецке. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, специальная комиссия в составе и. о. главы Липецка Дмитрия Аверова, руководителей профильных структурных подразделений администрации города, региона, представителей  Управления ГИБДД оценивали сегодня качество ремонта на проспекте Мира, улице Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая) и участке от Лебедянского шоссе до улицы имени Маршала Рыбалко в районе 10 шахты.

Из трех объектов два приняты с рабочими замечаниями, которые подрядчики обязаны устранить до конца следующей недели, сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин. Так на проспекте Мира предстоит выполнить до полного объема благоустройство газонов -  отсыпать чернозем и посеять траву, доделать разметку (осталось 10-15%), установить несколько дорожных знаков. На улице Железнякова необходимо доуплотнить обочину. Подрядчикам обоих объектов предписано также убрать за собой оставшийся строительный мусор. 

Всего на данный момент в областном центре принято 12 магистралей или больше  половины из общего списка дорог, включенных в план комплексного ремонта по проекту БКД. На большинстве из них обновляется не только проезжая часть с заменой бордюров, но и  тротуары.  В конце следующей недели должны быть проверены и приняты еще несколько объектов. 

 Как известно в нынешнем году масштабный дорожный ремонт в рамках проекта ведется на 18 улицах областного центра. На эти цели направлено более одного миллиарда рублей. 



 


12 1371
#дорожные работы
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Комментарии (12)

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Полина

15 минут назад
М︍н︍е 2︍4︍,︍ ︍︍П︍о︍л︍и︍н︍а︍, м︍ож︍н︍о л︍и︍ч︍н︍о︍, м︍о︍ж︍н︍о п︍о в︍э︍б︍к︍е︍.︍ Х︍о︍ч︍у︍ п︍р︍︍о︍в︍е︍с︍т︍и п︍р︍и︍я︍т︍н︍ы︍й в︍е︍ч︍е︍р.︍ Д︍е︍н︍е︍г н︍е н︍а︍д︍о!︍ Т︍е︍л︍е︍ф︍о︍н︍ и︍ ф︍о︍т︍о︍ в п︍р︍о︍ф︍и︍л︍е︍ >>> 18pop.ru
ответить

45

сегодня, 13:28
На медне,проезжал по новой дороге. Между Прокатной и по.Франценюка,толпа людей в желетках сажали деревья,наверное Зеленхоз,в специально оборудованные ниши в асфальте,которые забиты камнями и бетоном,а сверху притрусили чернозёмом. Дай бог здоровья тому мужику,который ломом долбил лунки под сажанцы,выворачивая камни.
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Сталина на них нет

сегодня, 13:19
Эти примут все что угодно. А за бабки даже то, чего нет.
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Татка

сегодня, 13:16
А разметка где?
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Петя

сегодня, 12:27
Я извиняюсь...... а как он принял не доделаную работу..... рабочие замечания это когда в выполненной работе есть замечания. А тут 15% от контракта. Прошу прокуратуру выяснить за какие заслуги принимаеться не выполненный контракт?
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провидец

сегодня, 12:15
пешеходные переходы пусть по путю осветят шкуродёры
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Ослик Иа

сегодня, 12:08
Цыплят по осени считают ,а дороги надоть по весне...
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Водитель

сегодня, 11:54
Сделайте освещение дороги от сырского рудника до кольца 19 мкр-на.
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полач

сегодня, 11:31
на долго ли!
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888

сегодня, 11:15
Весна покажет качество дорог
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